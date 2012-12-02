گلزارهای شهدای شهرستان همدان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرماندار همدان گفت: با تعیین تکلیف ساماندهی 17مزار شهید در 9 روستا، ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان همدان تکمیل می شود.
محمد علی محمدی در جمع دهیاران 9 روستایی که ساماندهی 17 مزار شهید در آن باقی مانده است، تاکید کرد: دهیاران باید نسبت به ساماندهی این 17 مزار باقی مانده اهتمام خاصی داشته باشند تا این پروژه هرچه سریعتر در شهرستان همدان تکمیل شود.
وی افزود: ساماندهی دو هزار و 446 مزار شهید شهرستان همدان در دستور کار قرار داشت که از این تعداد 283 مزار شهید در روستاها قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: ساماندهی 17 مزار شهید در روستاهای تفریجان، دهپیاز، نشر، مسلم آباد، برکت آباد، یکله، راهجرد و دولت آباد بررسی وتامین اعتبار شده است.
محمدی مشخص کردن یک ناظر برای نگهداری از مزارهای بازسازی شده را خواستار شد و اضافه کرد: دهیاران باید به گهداری گلزارهای شهدای روستا توجه داشته باشند.
اصلاح شبکه های فرسوده همدان در بهار سال آینده
رئیس شرکت آب و فاضلاب شهرستان همدان گفت: در حال حاضر به علت بارندگی و سرما، مجوزی برای حفاری صادر نمیشود و از بهار سال آینده مجدد اقدامات اصلاح شبکههای فرسوده آغاز میشود.
حسین آذرتکین با اشاره به اصلاح شبکههای فرسوده آب و فاضلاب سطح شهر ادامه داد: با توجه به تعهداتی که شرکت آبفای کشور سالانه به عهده آب و فاضلاب گذاشته شده ، تقریباً 20 تا 25 کیلومتر اصلاح شبکه برای شرکتهای شهرستانها در نظر گرفته میشود.
وی افزود: کار اصلاح شبکههای آب همدان از رینگ اصلی شهر شروع شده اما مقدار کمی از رینگ اصلی مانده تا به رینگ دوم برسد
وی یادآور شد: دو طرف خیابان کرمانشاه و قسمتی از خیابان باباطاهر برای اصلاحات شبکههای فرسوده مد نظر قرار گرفته است.
ارائه خدمات پیشرفته آزمایشگاهی در دانشگاه آزاد همدان
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: در این دانشگاه خدمات پیشرفته آزمایشگاهی به صنعت و جامعه ارائه میشود.
محمدمهدی شیرمحمدی افزود: دستگاه گرانی سنجی، ژئوالکتریک، آزمایشگاه طراحی مدارهای فشار قوی برق و دستگاه عیب یابی و تست کامل کابل برق فشار قوی بدون حفاری و دستگاههای مربوط به تست خاک و آسفالت، نمونهای از جمله خدمات قابل ارائه آزمایشگاهی در این واحد دانشگاهی است.
وی اظهارداشت: دستگاه گرانی سنجی با هدف مطالعه ناهنجاریهای گرانی (Gravity)، حفرههای زیرزمینی و تعیین محل گنبدهای نمکی، میکروگرانی سنجی معادن و شناسایی مکان تلههای نفتی، بناهای باستانی زیرزمینی و حفرهها و مخازن زیر زمینی کاربرد دارد و آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی است.
وی ادامه داد: دستگاه عیب یابی و تست کامل کابل فشار قوی نیز قابلیت عیب یابی انواع کابلها، سرکابلها و مفصلها را از نظر نوع قطع و یا اتصالات را در همه محدودهها و با ضریب اطمینان حدود یک متر را دارد و برای کاربردهای آموزشی، عملیاتی و اجرای پروژهها قابل بهرهبرداری است.
باغ موزه دفاع مقدس ظرفیتی در توسعه گردشگری جنگ در همدان است
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان گفت: باغموزه دفاع مقدس همدان فرصتی مغتنم برای گردشگرانی است که علاقمند به آشنایی با دوران دفاع مقدس به صورت ملموس هستند.
علیرضا ایزدی افزود: این موزه با هدف به تصویر کشیدن دلاورمردیهای بزرگمردان این خطه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و پایداری بعد از جنگ تحمیلی دلیرمردان عرصه مقاومت و ایثار راهاندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه موزه دفاع مقدس در یکی از نقاط خوش آب و هوای همدان واقع شده است، عنوان کرد: موزه دفاع مقدس همدان با بهرهگیری از بهترین و آخرین تکنولوژیهای روز به فضایی مناسب برای معرفی فرهنگ پایداری به نسل امروز تبدیل شده است.
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