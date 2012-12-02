سهمیه استخدامی خراسان رضوی 3 هزار و 637 نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مظفری گفت: این سهمیه بر اساس مجوزهای صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تعدادی از این نیروها در سال جاری و بقیه در طول برنامه جذب دستگاه های اجرایی خواهند شد.

وی اظهار داشت: تمام اختیارات لازم برای انجام مراحل جذب نیرو بر اساس تفویض اختیار انجام شده به استانداران در استان انجام خواهد شد.

مظفری در خصوص مشمولان رأی 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیروهای قراردادی انتقالی از کلان شهر تهران که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر هستند اعلام کرد: موضوع تبدیل وضع آنان نهایی شده است و بزودی تحقق خواهد یافت.