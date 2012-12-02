به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مهدی تاج در مورد وضعیت تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: به نظرم تعطیلات مکرر لیگ به بهانه برپایی اردوهای آماده‌سازی تیم ملی، نه تنها به لیگ لطمه زد، بلکه اصلا به تیم ملی هم کمک نکرد.

وی با اشاره به اینکه ما هم باید مانند دیگر نقاط دنیا عمل کنیم، افزود: آنها پس از سال‌ها تجربه و مطالعه به فرمول‌هایی رسیده‌اند که یک لیگ قدرتمند و پربازده می‌تواند بازیکنان آماده را در اختیار تیم ملی بگذارد و این اتفاق در چند ماه اخیر روی نداده است تا به هیچیک از اهداف نرسیم.

رئیس سازمان لیگ فوتبال پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: با شرایط فعلی هیچ مربی امکان برنامه‌ریزی ندارد و اوضاع برای پرسپولیس بدتر از همه است. ژوزه با این شرایط امکان برنامه‌ریزی نداشت و در نهایت مجموعه این مسائل باعث شد تیم ملی هم لطمه بخورد و به دور از آمادگی لازم به مصاف حریفان برود.

وی در ارتباط با احتمال در اختیار نداشتن همه بازیکنان یا وقفه در آماده‌سازی تیم برای جام حذفی تصریح کرد: اگر لیگ منظم و بدون وقفه برگزار می‌شد، الان شرایط پرسپولیس هم بهتر بود. ما البته باید یکسری اشکالات را خودمان برطرف کنیم ولی این مسائل هم مهم هستند. منطقی نیست که پرسپولیس بدون در اختیار داشتن تمام نیروهایش یا بدون امکان آماده‌سازی مناسب در جام حذفی شرکت کند.

تاج خاطرنشان کرد: از آنجا که این موضوع هنوز به شکل رسمی اعلام نشده است، هیات مدیره پرسپولیس اقدام به تصمیم‌گیری در این خصوص نکرده اما به طور کلی هیات مدیره بر انجام بازی‌ها با تمام قوا تاکید دارد.

وی در ادامه پیرامون ارزیابی خود از شرایط تیم در نیم فصل اول گفت: در بعضی نقاط نیاز به بازسازی‌هایی داریم که اقدام به جذب بازیکن شده است. جذب حقیقی به عنوان هافبک دفاعی فعلا جواب می‌دهد. در نیم فصل دوم با ایجاد توازن و آرامش بیشتر می‌توانیم به نتایج بهتری برسیم.

رئیس سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ادامه پیرامون تاثیر مسائل داوری در موقعیت کنونی تیم، تاکید کرد: مجموعه‌ای از عوامل سهیم بوده‌اند که اشتباهات داوری هم بخشی از آن بوده است. این اشتباهات همیشه بوده ولی من آن را تعمدی و جهت‌دار نمی‌بینم. به هر حال پرسپولیس باید تلاش کند چنان قدرتمندانه ظاهر شود که این مسائل روی نتایج کلی ما تاثیر نگذارد.

تاج در پایان گفت: ما جدای از این مسائل روزمره باید به فکر ساختن آینده باشگاه باشیم. به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که باید در پرسپولیس در حوزه مسائل فنی اتفاق بیفتد ایجاد تشکیلات قدرتمند در رده‌های پایه است. ما اگر تیم‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید کارآمدی داشته باشیم، باشگاه در آینده شرایط بهتری خواهد داشت.