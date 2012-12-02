الگوسازی و ترویج سبک زندگی اسلامی مهمترین راهکار حل مشکلات جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کیخسروی عصر یکشنبه در همایش ملی مفهوم شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی افزود: آسیب شناسی حوزه های مختلف یکی از سیاست های راهبردی قوه قضائیه است و پیشگیری از آسیب های اجتماعی گوناگون نیز در گرو شناخت دقیق آنها و روش های مقابله با این آسیب ها است.

وی به تفاوت های دین اسلام با دیگر ادیان و مکاتب موجود در دنیا اشاره کرد و اظهارداشت: دین مبین اسلام برای تربیت بشر و حفاظت از حریم انسانی وی علاوه بر ارائه الگوی نظری و علمی قرآن مجید، الگوی عملی و انسانی و در راس آن وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) اسلام را نیز ارائه کرده است.

کیخسروی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز برگرفته از این تفکر بوده که در حال حاضر موفق شده فرهنگ ها و مکاتب جهان را به چالش بکشد، اظهار داشت: به همین علت دشمنان در صدد تحمیل الگوی زندگی خود به ملت ایران هستند و سعی می کنند از طریق جنگ نرم و فرهنگی، اهداف شکست خورده خود در مقابله نظامی را به دست آورند.

وی با یادآوری بیانات رهبر انقلاب در سفر به خراسان شمالی و لزوم تغییر الگوی زندگی، تصریح کرد: حل مشکلات فعلی جامعه مستلزم تغییر سبک زندگی افراد است و برای حصول به این نتیجه نیز الگوسازی و ترویج سبک زندگی اسلامی مهمترین راهکار محسوب می شود.

کیخسروی در ادامه شناسایی آسیب های سبک زندگی، بررسی عوامل بروز آسیب ها، راهکارهای رفع آسیب ها و ارائه روش صحیح سبک زندگی با الگوی اسلامی ایرانی را از جمله اهداف برگزاری این همایش اعلام کرد و افزود: لازم است با استفاده از رهنمون های مقام معظم رهبری و استفاده از تجارب پیشین، برای تغییر سبک زندگی و ساختن تمدن نوین اسلامی بیش از گذشته تلاش کنیم.

همایش ملی مفهوم‌شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی از صبح یکشنبه در محل تالار خورشید کمپ پتروشیمی خراسان آغاز شده است.

در این همایش دو روزه، معاون راهبردی قوه قضائیه، امام جمعه یزد، امام جمعه شیراز، معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های استان‌ها و سایر مسئولان کشوری و استانی حضور دارند.