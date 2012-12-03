به گزارش خبرنگار مهر، "مارکو شیمیچ" دروازه‌بان کروات صنعت نفت که نتوانست عملکرد قابل قبولی را در این فصل ارائه بدهد، به خاطر عملکرد ضعیفش از این تیم کنار گذاشته شد. قرار است نام شیمیچ پس از بازی با پیکان و آغاز فصل نقل و انتقالات نیم فصل از لیست صنعت نفت خارج شود.

علاوه بر این دروازه‌بان، "دیگو ملو" هافبک پرتغالی نفت که با نظر مستقیم "آلبرتو کاستا" سرمربی پیشین نفت جذب شده بود، هم از این تیم کنار گذاشته خواهد شد. با این حساب نفت آبادان چند سهمیه خالی خواهد داشت و می‌تواند بازیکنان مورد نظرش را جذب کند. پیش از این نبی الله باقری‌ها مدافع صنعت نفت با توافق از این باشگاه جدا شده بود.

خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه نفت آبادان با تایید مطالب بالا به خبرنگار مهر گفت: کاسیمیرو یک فهرست هفت نفره از بازیکنان مورد نظرش را به من داده و سعی داریم حداقل پنج بازیکن مورد نظر او را جذب کنیم.