مشکل کمبود آب روستای دوگلسر شهرستان رودسر رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی فرامینی افزود: به دلیل فرسودگی شبکه داخلی این روستا بخش زیادی از آب هدر می رفت که در این زمینه با صرف هزینه ای معادل 640 میلیون ریال از اعتبارات توسعه روستایی، پنج کیلومتر از شبکه داخلی آن تعویض شد.

وی ادامه داد: با انجام عملیات مزبور مشکل کمبود آب 65 خانوار روستای دوگلسر شهرستان رودسر رفع شد.

مدیر عامل شرکت آبفار گیلان گفت: با هدف تقویت فشار آب آشامیدنی مجتمع چهارده شهرستان املش، یک حلقه چاه عمیق در این مجتمع با 850 میلیون ریال اعتبارات ملی و استانی حفر خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 539 خانوار روستاهای چهارده اولیاء، چهارده سفلی، تازه آباد چهارده، چماقستان، ایشکیت، خلیفه محله و تازه آباد چماقستان از مجتمع آبرسانی چهارده شهرستان املش تامین آب می شوند که برای رفع مشکل ضعف فشار آب این منطقه، یک حلقه چاه عمیق در آنجا حفر می شود.

فر امینی با بیان اینکه هم اینک 9 هزار و 700 مشترک تحت پوشش امور آبفار شهرستان املش هستند، اظهارداشت: با حفر یک حلقه چاه و تجهیز و راه اندازی و محوطه سازی آن با هزینه 90 میلیون ریال مشکل کمبود آب 50 خانوار روستای بنکسر شهرستان رودسر رفع شده است.

جابجایی مسافر با خودروهای پلاک شخصی ممنوع

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان گفت: برابر ماده 203 آئین نامه راهنمایی و رانندگی " حمل مسافر با وسایل نقلیه ای که دارای پلاک شخصی بوده، ممنوع است " بنابراین پلیس راه گیلان در صورت مواجهه با خودروهای پلاک شخصی که مبادرت به حمل و جابجایی مسافر کنند برابر مقررات رفتار و ضمن جریمه راننده به مبلغ 300 هزار ریال، از ادامه فعالیت خودرو نیز جلوگیری خواهد کرد.

سرهنگ مجید جمشاد افزود: همچنین این طرح با هدف ترویج و تشویق مردم برای استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافربری عمومی اعم از سواری های کرایه، مینی بوس ها و اتوبوس های بین شهری که بطور مستقیم زیر نظر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان و پلیس راه فعالیت می کنند، اجرا می شود چرا که رانندگان فعال در این بخش ملزم به رعایت استانداردهای لازم از قبیل مدارک و ملزومات مورد نیاز راننده و تجهیزات ایمنی و سلامت خودرویی هستند و با کنترل و نظارت جدی و مستمری که بر روی این ناوگان صورت می پذیرد، حداقل سهم را در حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن در جاده های استان دارد.

آمادگی 46 گروه راهداری در گیلان

مدیر کل راه و شهرسازی گیلان گفت: با آغاز فصل سرما 46 گروه راهداری با تجهیزات کامل و نیروی انسانی و ماشین ‌آلات راهداری آماده نگهداری از راه‌های استان در فصل زمستان هستند.

حجت‌ شعبانپور با بیان اینکه پایگاههای راهداری و راهدارخانه‌ ها در طول راههای استان به بهترین نحو تجهیز شدند، افزود: در حال حاضر 443 نفر نیروی انسانی در قالب 46 گروه راهداری با 269 دستگاه ماشین‌ آلات سنگین و نیمه سنگین آماده نگهداری از راههای ارتباطی گیلان در فصل زمستانی هستند.

وی با اشاره به وجود گردنه‌ ها و مناطق برف ‌گیر در راههای گیلان ادامه داد: گیلان دارای 15 گردنه برف ‌گیر است و این گروه‌ ها در 16 راهدارخانه ثابت و 9 راهدارخانه سیار با تجهیزات زمستانی آماده فعالیت هستند.

ساخت مجتمع دانشگاهی نیروی دریایی سپاه

فرمانده مرکز عالی تربیت جهادی و تکاوری سید الشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه از ساخت مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) در این مرکز خبر داد.

ناوسالار یکم اصغر شکرالهی افزود: آموزشهای که در مراکز نظامی ارائه می ‌شود باید برابر با تهدیدهای دشمن و نیازمندی‌ های نیروهای مسلح باشد.

فرمانده مرکز جهادی و تکاوری سید الشهدا (ع) نیروی دریایی سپاه در ادامه به ساخت مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) در این مرکز اشاره کرد و یادآور شد: ساخت این مجتمع از سال 89 آغاز شده و مرحله نخست آن اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی تصریح کرد: تمام مراکز آموزشی و دانشکدههای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز زیباکنار مجتمع می‌ شوند.

محصولات کشت دوم صومعه سرا در بازار

مدیر جهاد کشاورزی صومعه سرا گفت: کشاورزان این شهرستان در امسال محصولات کشاورزی کشت دوم خود را به ارزش 80 میلیارد ریال و 990 میلیون ریال به بازار مصرف عرضه کردند.

احمد پادیاب افزود: چهار هزار و 776 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان صومعه سرا امسال زیر کشت دوم محصولات کشاورزی رفت، که از این مقدار سطح کشت سه هزار هکتار به کشت راتون اختصاص یافت.

وی در ادامه افزایش تولید محصولات زراعی و تنوع بخشیدن به تولیدات کشاورزی را از مزیت های طرح کشت دوم برشمرد و اظهارداشت: این کشت علاوه بر بهره‌ وری مناسب زمین باعث افزایش درآمد اقتصادی کشاورزان نیز می شود. وی انواع سبزی، باقلا، لوبیا، سیر، بادمجان، کلم، هویج، کلزا و شبدر را از جمله محصولات کشت دوم عنوان کرد.