علی اصغر حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما در جام ملت های آسیا نتوانستیم به دیدار نهایی برسیم و ژاپن در آن رقابت ها تیم تایلندی که ما به راحتی بازی را به آنها واگذار کردیم با قدرت در هم کوبید و قهرمان شد.



وی ادامه داد: در جام جهانی فوتسال هم نتایجی برای تیم ملی فوتسال کشورمان رقم خورد که در رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، تیم ملی ژاپن در رتبه بهتری نسبت به ایران قرار گرفت به همین خاطر عناوین برتر آسیا به راحتی تقدیم ژاپنی ها شد.



عضو تیم ملی فوتسال در جام ملت های آسیا و جام جهانی فوتسال تصریح کرد: با این حال ایران همواره قدرت فوتسال آسیا بوده و خواهد بود و باید از اتفاقاتی که در این دو جام برای ما رخ داد درس گرفته و در دوره های بعدی جبران کنیم.



وی عنوان داشت: قطعا اگر در جام جهانی می توانستیم کلمبیا را شکست داده و به مراحل بالاتر برویم الان تیم ملی ما بهترین تیم سال آسیا بود ولی هرگز نباید این موضوع را بزرگ کنیم بلکه باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم تا در جام های بعدی همچون گذشته مدعی قهرمانی باشیم.



حسن زاده در ادامه با اشاره به آمادگی تیمش برای جدال حساس هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با هلال احمر آذربایجان شرقی، تصریح کرد: تصور می‌کنم مقابل تیم گاز هلال احمر یکی از بهترین بازی های خود را انجام دهیم و نشان دهیم که تیم ما هفته به هفته در شرایط بهتری قرار می‌گیرد و می‌توانیم این فصل قهرمان شویم.



کاپیتان دوم تیم فوتسال صبای قم اظهار کرد: صد در صد در جدال خارج از خانه هفته دوازدهم با تیم هلال احمر آذربایجان شرقی تیمی نیستیم که به راحتی به حریف فرصت بدهیم، بلکه با توجه به روحیه خوبی که نفرات ما دارند برای کسب بهترین نتیجه بازی خواهیم کرد.



وی اضافه کرد: هلال احمر آذربایجان شرقی تیم چندان قدری نشان نداده، آنها فعلا با هفت امتیاز در رده دوازدهم جدول 13 تیمی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هستند و در بازی خارج از خانه هفته گذشته نیز در مقابل تیم مدعی صنایع گیتی پسند با نتیجه سه بر یک شکستی دیگر را متحمل شده اند و ما هم باید بتوانیم سه امتیاز را از آنها بگیریم.



یاد آور می شود: تیم فوتسال صبای قم در دیداری حساس از هفته دوازدهم نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در جدالی خارج از خانه جمعه این هفته از ساعت 16 در تبریز برابر تیم هلال احمر آذربایجان شرقی صف‌آرایی می‌کند.