کتابخانه مجازی سبک زندگی اسلامی در خراسان شمالی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی مفهوم شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی در بجنورد، نسخه آزمایشی کتابخانه مجازی سبک و فرهنگ زندگی اسلامی ایرانی نیز راه اندازی شد.

در نسخه آزمایشی این کتابخانه مجازی حدود 17 هزار عنوان کتاب و هزار عنوان مقاله بارگذاری شده و قرار است به تدریج تعداد کتاب های این کتابخانه مجازی به بیش از 40 هزار عنوان کتاب و تعداد مقالات نیز به 200 هزار مقاله دیجیتال افزایش یابد.

همچنین کتابخانه جامع دیجیتال قرآن کریم، آرشیو 150 روزنامه و خبرگزاری، بانک تصویر، صوت و فیلم و ... نیز از دیگر امکانات این کتابخانه مجازی خواهند بود و در مجموع بیش از یک میلیون و 500 هزار فایل چند رسانه ای بر روی این کتابخانه مجازی در اختیار علاقه مندان گذاشته می شود.

کتاب های موجود در این کتابخانه در محورها و زمینه های مختلف جمع آوری شده اما بنا به گفته مسئولین این کتابخانه مجازی، محتوای غالب کتب بارگذاری شده مسائل دینی و اسلامی است.

هم اکنون برای دسترسی به این کتابخانه مجازی می توان به سامانه همایش ملی مفهوم‌شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی مراجعه کرد.

همایش ملی مفهوم‌شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی از صبح یکشنبه در محل تالار آفتاب کمپ پتروشیمی خراسان آغاز شده است.

در این همایش دو روزه، محمدباقر ذوالقدر؛ معاون راهبردی قوه قضائیه، آیت الله محمد رضا ناصری یزدی، امام جمعه یزد، حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی؛ دبیرکل بنیاد صیانت از نهاد خانواده، حجت الاسلام سیدعلی عماد؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و سایر مسئولان کشوری و استانی حضور دارند.