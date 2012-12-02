  1. بین الملل
۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۴

اولمرت:

شهرک سازی درکرانه غربی سیلی به صورت "اوباما" است

شهرک سازی درکرانه غربی سیلی به صورت "اوباما" است

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی طرح رژیم اسرائیل برای احداث 3000 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری و قدس را سیلی به صورت رئیس جمهور آمریکا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست" ، " ایهود المرت " نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی طرح ساخت 3000 واحد مسکونی در کرانه باختری و قدس را سیلی به صورت " اوباما" رئیس جمهور آمریکا خواند.

وی در گفتگو با " دیوید ایگناتوس" خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در واشنگتن، تصمیم به ساخت واحد های مسکونی جدید از سوی رژیم اسرائیل را بدترین تصمیمی خواند که این رژِیم  تا کنون گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست های دولت رژیم صهیونیستی باید تغییر کنند گفت : بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژِم اسرائیل) در مذاکرات صلح جدی نیست.

اولمرت همچنین امروز در مصاحبه ای دیگر با مجری شبکه سی ان ان آمریکا  در پاسخ به اصرار مجری درباره مشارکتش در انتخابات گفت: می توانم این را به صورت خصوصی  بگویم که شرکت خواهم کرد یا خیر. اما بسیار تلاش خواهم کرد که تا سیاست اسرائیل را به سوی انعطاف و نرمش بیشتری پیش ببرم تا در نهایت به یک صلح پایداربین ما و فلسطینی ها منجر شود.

کد مطلب 1756698

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها