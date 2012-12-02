کارگاه آموزشی هم اندیشی بنیاد صیانت از نهاد خانواده در بجنورد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در پایان نخستین روز همایش ملی مفهوم‌شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی در بجنورد، برای نخستین بار در کشور، کارگاه آموزشی ملی هم اندیشی بنیاد صیانت از نهاد خانواده در محل تالار آفتاب مجتمع پتروشیمی خراسان آغاز به کار کرد.

این کارگاه آموزشی که با حضور اندیشمندان و فعالان این حوزه و با هدف تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در ارائه الگوی سبک و فرهنگ ایرانی اسلامی، برگزار شده تا عصر دوشنبه ادامه خواهد داشت.

بر پایه این خبر در این کارگاه آموزشی شش کارگروه صیانت از بنیان خانواده در شعبه استانی، شعب شهرستانی، شعبه مسجد، مجلس علمی، شعبه صنوف و مجمع خیرین نمونه و موفق تشکیل و اقدامات آنها برنامه ریزی می شود.

همایش ملی مفهوم‌شناسی سبک و فرهنگ زندگی با الگوی اسلامی ایرانی از صبح یکشنبه در محل تالار آفتاب کمپ پتروشیمی خراسان آغاز شده است.

در این همایش دو روزه، محمدباقر ذوالقدر؛ معاون راهبردی قوه قضائیه، آیت الله محمد رضا ناصری یزدی؛ امام جمعه یزد، حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی؛ دبیرکل بنیاد صیانت از نهاد خانواده، حجت الاسلام سیدعلی عماد؛ معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و سایر مسئولان کشوری و استانی حضور دارند.