خیران قائم شهری یک مدرسه ابتدایی را هوشمند کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مفید فلاحی اظهار داشت: با کمک 64 میلیون ریالی همکاران فرهنگی و اولیای دانش آموز، مدرسه ای در قائم شهر هوشمند شد.



وی افزود:با همت و مشارکت همکار فرهنگی آقای ولی پور و اولیا دانش آموز عطیه بابایی، دانش آموز کلاس اول دبستان اندیشه شهرستان قائم شهر، یکی از کلاس های درس این مدرسه به طور کامل هوشمند شد.



مدیر آموزش و پرورش قائم شهر گفت: امیدواریم در آینده شاهد مشارکت بیشتر خیران نیک اندیش در راستای توسعه آموزش و پرورش به ویژه هوشمند سازی مدارس باشیم.

فعالیت 20 هزار دانش آموز در 44 کانون فرهنگی تربیتی مازندران



حسین کمالی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران گفت: بیش از 20 هزار دانش آموز در 44 کانون فرهنگی تربیتی وابسته به آموزش و پرورش در رشته های متنوع مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: کانون های فرهنگی تربیتی یکی از بهترین مراکز، در توسعه و تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان و کمک به مسئولیت پذیری و توانمند سازی آن ها در اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزش و پرورش هستند.

وی بر حمایت بیشتر از کانون های فرهنگی تربیتی در راستای اهداف نظام تربیتی آموزش و پرورش تاکید کرد.

505 روستای بابل در پوشش اداره سوادآموزی



عیسی لطفی با بیان اینکه 505 روستای بابل تحت پوشش اداره سوادآموزی قرار دارند، افزود: امیدواریم بتوانیم تا قبل از سال 93 جشن پایان بیسوادی را در شهرستان بابل داشته باشیم.



مدیر آموزش و پرورش بابل با بیان این که، 99 درصد افراد بی سواد شهرستان بابل با توجه اطلاعات به سامانه سوادآموزی پالایش اسمی شدند افزود: اداره سوادآموزی بابل دارای 51 نفر آموزشیار رسمی و 300 نفر آموزش‌دهنده فرد به فرد است.



این مسئول بیان داشت: تعیین وضعیت و پالایش اسمی بابل با توجه به اطلاعات سامانه سوادآموزی 11 هزار و 961 بوده که حدود 400 نفر به علت مهاجرت، جابه‌جایی در مناطق شهری و عدم شناسایی در محل سکونت تعیین وضعیت نشدند.

مقاوم سازی 50 مدرسه قدیمی آمل



مدیراداره آموزش و پرورش شهرستان آمل گفت: هم اکنون بیش از 50 مدرسه قدیمی و فرسوده شهرستان برای ایمن سازی در برابر زلزله نیاز به مقاوم سازی دارند.



اکبر لطفی اظهار داشت: در سالجاری، مقاوم سازی سه مدرسه در حال اجراست.



لطفی ادامه داد: در دو سال گذشته هفت مدرسه با اعتبار 15 میلیارد ریال در شهرستان آمل نوسازی و مقاوم سازی شد.