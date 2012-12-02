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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

مصاف سرخپوشان تهران و تبریز با سوت مظفری زاده

مصاف سرخپوشان تهران و تبریز با سوت مظفری زاده

تبریز-خبرگزاری مهر:سعید مظفری زاده قضاوت دیدار حساس تیمهای پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز را به عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سوی کمیته داوران اعلام شد که بر این اساس دیدار حساس تیمهای پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز را سعید مظفری زاده سوت خواهد زد.

در این بازی مهم، محسن فریمانی و تورج عیوض محمدی به عنوان کمک داور مظفریزاده را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.
رحیم مهر پیشه داور چهارم و حسین عسگری نیز ناظر عملکرد تیم داوری این دیدار خواهد بود.

دیدار تیمهای پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز از ساعت 17:30 فردا دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1756703

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