پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات دامپروری به شهرستان ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی کارگروه توسعه بخش کشاورزی جویبار، 82 طرح از محل توسعه بخش کشاورزی به مبلغ 293 هزار میلیون ریال به بانک کشاورزی معرفی که از مجموع طرحها و مبالغ ذکر شده فوق، 328 هزار میلیون ریال مصوب و 63 هزار میلیون ریال عقد قرارداد شده که 20 هزار و 790 میلیون ریال آن تاکنون پرداخت شده است.



طرحهای معرفی شده در بخشهای تولیدات دامی، گیاهی، صنایع، مکانیزاسیون، شیلات و ترویج و بهره برداری بوده که برای 275 نفر اشتغالزایی فراهم می کند.

تولید 404 تن دانه روغنی کنجد



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از تولید 404 تن دانه روغنی کنجد با عملکرد هزار و 14 کیلوگرم در هکتار در سال زراعی جاری در استان مازندران خبر داد.

حسن عنایتی افزود: در سال زراعی جاری با 319 نفر از کشاورزان مازندران در سطحی معادل 399 هکتار قرارداد کشت دانه روغنی کنجد منعقد که سطح سبر نهایی آن معادل 398 هکتار گزارش شد.

وی تصریح کرد: از این سطوح 205 هکتار به صورت بهاره و 193 هکتار به صورت تابستانه بعد از برداشت گندم و در منطقه دشت استان کشت شد.

قلع و قمع اعیانی غیرمجاز در تنکابن



نریمان اوجانی، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن از قلع و قمع دو مورد اعیانی غیر مجاز احداثی در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.



وی افزود: در اجرای احکام قطعیت یافته قلع و قمع دو مورد اعیانی غیرمجاز احداثی در اراضی کشاورزی روستای لزربن از توابع بخش مرکزی تنکابن با حضور نمایندگان فرمانداری، دادستانی، نیروی انتظامی و رئیس امور اراضی این شهرستان اقدام شد.

توزیع 1.2 میلیون لیتر سوخت در قائم شهر



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر، از توزیع یک میلیون و 244 هزار لیتر سوخت ذخیره سازی بین تولید کنندگان و بهره بردران بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد.



علی درویش نیا اظهار داشت: از این مقدار، 279 هزار لیتر بین هشت واحد مرغ مادر و 871 هزار لیتر بین 45 واحد مرغ گوشتی این شهرستان توزیع شد.