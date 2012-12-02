ارتباط با تمامی طرفهای دولتی و غیردولتی سوریه از اصول رفتاری جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران با گروههای مختلف سوریه با هدف رایزنی پیرامون نحوه حل و فصل سیاسی بحران این کشور، ظهر امروز یکشنبه معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیثم مناع رئیس و رجاء الناصر دبیر هیئت تنسیق وطنی سوریه دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که در محل وزارت امور خارجه کشورمان صورت پذیرفت، آخرین تحولات مربوط به کشور سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حسین امیرعبداللهیان در این دیدار ضمن تبیین دیدگاههای اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران سوریه ، ارتباط با تمامی طرفهای دولتی و غیردولتی سوریه را از اصول رفتاری جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افزود: ما نمی خواهیم که از طرف مردم سوریه در خصوص سرنوشت خود و کشورشان تصمیم بگیریم ، بلکه می خواهیم از طریق مشورت با تمامی طرفهای دولتی ، تشکلهای غیردولتی و طرفهای مردمی سوریه ، شرایطی را بوجود آوریم که مردم بتوانند در پرتو توقف خشونت از طریق انتخابات آزاد در خصوص سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

امیرعبداللهیان در این دیدار با اشاره به تلاشهای مستمر جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف خشونت و زمینه سازی برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه ، به نتایج مثبت اجلاس اخیر گفتگوی ملی سوریه در تهران اشاره کرد و افزود: دور دوم نشست گروهها و شخصیتهای ملی و مردمی سوریه با مشارکت نمایندگان حکومت سوریه انجام می شود.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به منظور پیگیری دیدگاههای اصولی سیاست خارجی خود با کسی مماشات نمی کند ، افزود: اقدام گروههای مسلح بی مسئولیت با حمایت برخی کشورها در سوریه نتیجه ای جز تخریب بیشتر زیرساختهای و افزایش تلفات و خسارتهای انسانی در این کشور نداشته است.

آقای هیثم مناع رئیس هیئت تنسیق ملی سوریه نیز در این دیدار ضمن تبیین دیدگاههای خود در خصوص ابعاد مختلف تحولات جاری در سوریه ، فعالیتهای تشکل یاد شده برای پایان دادن به خشونت در این کشور و زمینه سازی برای دستیابی به راهکار سیاسی بحران سوریه را به اطلاع معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان رساند.

هیثم مناع با توجه به ابعاد خطرناک بحران سوریه و بسترسازی برخی طرفها برای دامن زدن به جنگ داخلی و قومی و مذهبی در این کشور افزود: وقت آن است که با اعمال فشار بر طرفهای خشونت طلب و پایان دادن به اقدامات خشونت آمیز ، زمینه برای آغاز عملیات سیاسی در این کشور فراهم شود.

رئیس هیئت تنسیق ملی سوریه با تشکر از کمکهای انسانی جمهوری اسلامی ایران برای مردم سوریه و نیز تلاشهای تهران به منظور ایجاد راه حل سیاسی برای بحران سوریه افزود: ما ایران را شریکی راهبردی برای اهداف اصولی خود در منطقه تلقی کرده و از این کشور می خواهیم که از ظرفیتهای خود برای موفقیت روند سیاسی حل و فصل بحران سوریه بیش از پیش استفاده کند.

هیثم مناع تقویت جایگاه مخالفین وطنی و اصیل سوریه را به نفع دولت و ملت سوریه عنوان کرد و افزود: به رغم فشارهای مختلف داخلی و خارجی و تهدیدات و تطمیع اطراف مختلف ، به دنبال آن هستیم که از ظرفیتهای خود به نفع ملت سوریه و مقابله به استمرار خشونت و زمینه سازی برای آغاز راهکار سیاسی بحران سوریه استفاده کنیم.

مناع توقف خشونت ، آزادی زندانیان ، مخالفت با مسلح سازی گروههای تندرو ضدیت با مداخله خارجی در سوریه را از مبانی اصلی دیدگاههای هیئت تنسیق برشمرد و اظهار امیدواری کرد که در پرتو تلاشهای مشترک با طرفهای دوست بویژه جمهوری اسلامی ایران بتوان زمینه‌های حل و فصل بحران سوریه با استفاده از ظرفیتهای نیروهای ملی و مردمی این کشور و تمسک به راهکارهای مسالمت آمیز را فراهم کرد.