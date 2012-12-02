غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به معطلی 4 ساعته کاروان استقلال در فرودگاه مهرآباد و لغو پرواز این تیم به رشت، آنها قرار است امشب با اتوبوس راهی این شهر شوند که این سفر در حالت عادی حدود 6 ساعت طول می‌کشد.

وی افزود: در شرایط فعلی که وضعیت جوی نامناسب بوده و جاده منتهی به شهرهای شمالی کشور هم مه‌آلود است، به احتمال زیاد سفر استقلالی‌ها به شهر رشت بیشتر از زمان معلوم طول می‌کشد. این موضوع حتی باعث شد جواد نکونام کاپیتان استقلال و مقداد نجف‌نژاد عضو هیات مدیره باشگاه استقلال هم این مسئله را به بنده اعلام کنند.

رئیس سازمان لیگ برتر همچنین تاکید کرد: باتوجه به اینکه در شرایط فعلی کاروان تیم استقلال نمی‌تواند تا بامداد فردا وارد شهر رشت شده و زمان کافی برای استراحت پیش از دیدار با داماش را ندارند، به صدیقی نماینده سازمان لیگ اعلام کردیم در صورت تائید این مسئله، مسابقه داماش با استقلال با 24 ساعت تاخیر برگزار شود.

بهروان در مورد بحث لغو شدن دیدارهای لیگ در تهران به دلیل آلودگی هوا گفت: این مسابقات در موعد از قبل اعلام شده برگزار می‌شود و هیچکدام آنها لغو نخواهد شد.

طبق اعلام سازمان لیگ قرار بود دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و استقلال در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:15 دقیقه فردا در ورزشگاه سردار جنگل برگزار شود.