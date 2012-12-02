شهر اطاقور از مشکل امور زیرساختی آب، گاز و برق رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا اسکندری عصر یکشنبه در جمع مردم و مسئولان شهرستان به فرسودگی شبکه آبرسانی به طول سه کیلومتر اشاره کرد و افزود: از سوی استان هیچ اعتباری از دوسال گذشته تاکنون برای اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در این شهر در نظر گرفته نشده است.

وی اظهارداشت: با گذشت پنج سال از الحاق محلات اطاقور به حوزه شهری کماکان به لحاظ آبرسانی تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند و از حیث تامین آب آشامیدنی با مشکل مواجه اند.

رئیس شورای شهر اطاقور لنگرود گفت: در سال 85 یک منبع هزار متر مکعبی آب در این شهر ساخته شد که از چهار چاه آب موجود یکی از این چاه ها به منبع مزبور متصل است.

وی از مسئولان خواستار اتصال سه چاه دیگر با تامین اعتبار به این منبع شد و افزود: تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از مطالبات جدی شهروندان است.

اسکندری در ادامه به مشکلات حوزه شهری در بخش برق رسانی اشاره کرد و افزود: با تامین اعتبار خرید یک دستگاه ترانس برق می توان مشکل افت فشار برق در این شهر را رفع کرد.

وی همچنین یادآورشد: به رغم پیگیری های بعمل آمده با گذشت پنج سال مسئولان برای جابجایی دو دستگاه ترانس برق در وسط جاده که بسیار مخاطره آمیز است تاکنون اقدامی به دلیل عدم تامین اعتبار ( 15 میلیون تومان ) انجام نگرفته است.