محدوده زوج و فرد فردا جزو محدوده طرح ترافیک است

سردار حسین رحیمی در گفتگوبا خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت آلودگی هوا و تصمیم کمیته کاهش آلودگی هوای پایتخت فردا دوشنبه محدوده زوج و فرد جزء محدوده طرح ترافیک شده و تنها خودروهایی که دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک هستند می توانند در محدوده زوج و فرد تردد کنند.

وی ادامه داد: طرح ترافیک از ساعت 6 و 30 دقیقه صبح تا ساعت 17 در محدوده زوج و فرد به اجرا در می آید.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران خودروهای غیر مجاز که وارد این محدوده شوند به ازای هر ساعت تردد در محدوده غیر مجاز 20 هزار تومان جریمه می شوند.