هشدار تحلیلگران درباره بی ثباتی سوریه/ 40 کشته و زخمی حاصل انفجار حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "ولادیمیر آرلوف" رئیس یک مرکز پژوهشی روسی اعلام کرد: استقرار موشکهای پاتریوت از سوی در مرزهای ترکیه-سوریه دخالت خارجی در امور سوریه را از حالت غیر مستقیم به حالت مستقیم تغییر می دهد.

وی افزود: این اقدام تنش و بی ثباتی را در منطقه افزایش می دهد به ویژه که منطقه قبل از آن نیز از بی ثباتی عمیقی رنج می بُرد.

این تحلیلگر روسی بیان کرد: بی ثباتی سوریه بسیار خطرناک است.

از سوی دیگر خبرگزاری سوریه گزارش داد: در اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در حمص حداقل پانزده نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده اند.

سانا اعلام کرد: در اثر این انفجار خساراتی به ساختمانهای مسکونی نزدیک محل حادثه وارد شد.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان سوری مکان این انفجار را در نزدیکی مسجد عمر بن الخطاب در خیابان خالد بن الولید در منطقه الملعب در حمص دانستند.

خبر دیگر اینکه فیصل المقداد معاون وزیر خارجه سوریه گفت: روابط سوریه-روسیه با توجه به مواضع روسیه در حمایت از راهکار مسالمت آمیز در سوریه روز به روز قوی تر می شود.