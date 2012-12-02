تیم "متین" ورامین پیروز شد/ تثبیت جایگاه دوم لیگ برتر والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مصطفی کارخانه از ساعت 17 یکشنبه در سالن شهید امیر گلعباسی ورامین با نظارت سعید درخشنده و داوری کیوان عابدزاده به عنوان اول و وحیدپورکاشیان به عنوان داور دوم به مصاف نوین کشاورز تهران رفتند.

"متین" ورامین گیم اول بازی را طبق معمول بازیهای اخیرش، بد آغاز کرد و در نهایت با نتایج 25-22 مغلوب تیم جوان و با انگیزه "نوین کشاورز" تهران شد.

با آغاز گیم دوم و تشویقهای یکپارچه و بی وقفه سه هزار تماشاگر ورامینی، تیم "متین" متحول شد و کمی بهتر بازی کرد و دو گیم متوالی با نتایج 25-21 و 26-24 به سختی از سد تیم تهرانی گذشت.

تیم ورامینی که سال اول حضور در لیگ برتر والیبال را تجربه می کند، گیم چهارم را با آرامش بیشتر و بدون دردسر خاصی با نتیجه 25-15 به پایان رساند تا همچنان با 22 امتیاز در رده دوم بماند.

با توجه به نتایج امروز و پس از سپری شدن 10 هفته از رقابت‌های لیگ برتر، پیشگامان کویز یزد با کسب 24 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد و تیم‌های متین ورامین و پیکان تهران به ترتیب با 22 و 19 امتیاز دوم و سوم هستند.

نوین کشاورز تهران نیز با شکست در این بازی کماکان هشت امتیازی ماند و در رده یازدهم جدول رده بندی جا خوش کرد.

"متین" ورامین چهارشنبه 15 آذرماه در سالن شهید گلعباسی ورامین در آمل، میهمان تیم مقتدر کاله است که با شکست در بازی امروز مقابل پیکان با 18 امتیاز در رده پنجم جدول 12 تیمی قرار دارد.

نوین کشاورز تهران نیز در هفته یازدهم و پایانی دور رفت این بازیها در روز 15 آذرماه در سالن خانه والیبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف شهرداری ارومیه، تیم هفتم جدول رده بندی لیگ می رود.