به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد ذوالفقاری در حاشیه مراسم افتتاحیه طرح جامع خانواده پایدار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 27 هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد سرپرست‌های زیر 18 سال دارند که بیشتر این افراد خانواده های خود را به دلیل فوت همسر یا طلاق از دست داده اند.

وی با بیان اینکه بخشی از بزهکاری اتفاق افتاده در جامعه مربوط به فرزندان طلاق است، ادامه داد: در حال حاضر کمیته امداد کشور بررسی و تحقیقاتی را در زمینه دلایل بروز طلاق انجام داده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: با کاهش پدیده طلاق در کشور میزان مشکلات و آسیب های اجتماعی و بزهکاری کمتر می شود.

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح خانواده پایدار عنوان کرد: اگر این طرح به طور کامل انجام شود آسیب ها و طلاق را کاهش می دهد.

معاون سلامت و حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور تصریح کرد: طرح خانواده پایدار باید به دستگاه های مختلف نزدیک شود تا نتایج خوبی را در بر داشته باشد.