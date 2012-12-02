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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

جشن برداشت زیتون در گلستان انجام شد

جشن برداشت زیتون در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جشن برداشت زیتون با حضور مسئولان گلستان در گرگان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امینی مدیر کل زندانها و افدامات تأمینی و تربیتی استان گلستان عصر یکشنبه در این جشن گفت: در سال های گذشته 20 هکتار از زمین های منابع طبیعی استان به منظور کاشت و داشت محصول زیتون تحویل مجموعه زندانهای استان شد که با تلاش مجموعه امروز شاهد به ثمر نشستن درختان باغ 20 هکتاری و مراسم برداشت هستیم.

وی در ادامه افزود: این باغ یکی از بهترین باغ های زیتون منطقه است که با تلاش مددجویان زندان مرکزی گرگان احیاء شده و هم اکنون تعداد 150 نفر از این مددجویان عزیز در حال جمع آوری این محصول ارزشمند هستند.

امینی در ادامه ضمن تاکید بر ایجاد اشتغال در مجموعه برای مددجویان افزود: بعد از اصلاح و تربیت دومین اولویت سازمانی ما حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای مددجویان است.

مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گلستان گفت: در حال حاضر بخش مهمی از فرآوردهای دامی از قبیل گوشت مرغ، ماهی،گاو و گوسفند و محصولات کشاورزی از قبیل گندم، جو، سویا، علوفه، زیتون و ... را مجموعه زندانهای استان تامین می کند که میزان آن خیلی بالاست.

گلستان 15 هزار هکتار باغ زیتون دارد.
 

کد مطلب 1756730

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