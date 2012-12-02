بیمه واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزی مازندران الزامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: سازمان مدیریت بحران برای کنترل و مدیریت بحران نیازمند تدابیر اعتباری است.



وی با توجه به اهمیت امدادرسانی در ساعات نخست حادثه و کاهش خسارات جانی و مالی، گفت: سازمان مدیریت بحران برای انجام این مهم به نحو بایسته تر باید تجهیز و سازماندهی شود.



طاهایی افزود: سازمان مدیریت بحران برای دستیابی به الگوهای منطقی مدیریت بحران و اجرای کار برنامه ای در این خصوص، نیازمند تدابیر بودجه ای ویژه است.



وی با بیان اینکه برای انجام اقدامات پیشگیرانه، سازمان مدیریت بحران باید تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد، بیان کرد: در این راستا اجرای طرح های مربوط به مهندسی رودخانه ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.



طاهایی اختصاص اعتبار شفاف به موضوع آبخیزداری و مهندسی رودخانه ها را در بودجه ی سال آینده بسیار با اهمیت دانست و اذعان داشت: مطالعات و تحقیقات اولیه در این خصوص صورت گیرد و برنامه اجرایی آن تهیه شود.



استاندار به موضوع قانونمند شدن ساخت و سازهای حریم رودخانه ها اشاره کرد و عنوان داشت: طرح الزام بیمه واحدهای مسکونی و زمین های کشاورزی در کمیسیون عمران مجلس مطرح و پیگیری شود.

خسارت 178 میلیاردی سیلابهای مازندران



سید عیسی هاشمی حیدری، معاون امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به حجم وسیع بارش در بهشهر به میزان 132 میلی متر و اشغال 25 درصد از سطح این شهر، بیان کرد: 2هزار و 19 واحد مسکونی و 67 دستگاه خودرو در حادثه سیل این شهر دچار خسارات شدند.



وی افزود: مجموعا شهر بهشهر در جریان سیل اخیر بالغ بر 70 میلیارد تومان خسارت دیده است.



هاشمی با اشاره به امدادرسانی مطلوب در 48 ساعت نخست به مناطق سیل زده ی بهشهر، اظهار داشت: با برگزاری نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به ریاست معاون اول رییس جمهور در استانداری، اعتباری بالغ بر 5/37 میلیارد تومان برای سیل بهشهر مصوب گشت.



وی گفت: سیلاب های اخیر استان به میزان 178 میلیارد تومان خسارات به بار آورده است.



طرح جامع مدیریت سیلاب استان تهیه شود



احمد امیر آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی دلایل حضور هیئت اعزامی از مجلس در استان را این گونه عنوان کرد: بر اساس درخواست نمایندگان مردم مازندران و گلستان در مجلس شورای اسلامی از ریاست مجلس برای بررسی موضوع علل سیل و میزان خسارات این دو استان، هیاتی مرکب از نمایندگان و مدیران دولتی از مناطق سیل زده بازدید نمودند.



وی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای خسارات در سیل استان باید اذعان نمود که مسوولان و مدیران استان کار بزرگ و ستودنی در این زمینه انجام دادند.



امیر آبادی با اشاره به اینکه استان های شمالی در رتبه نخست بارندگی کشور قرار دارند، تصریح کرد: باید طرح جامع مدیریت سیل استان تهیه و منابع اعتباری ویژه ای به آن اختصاص یابد.



وی به تاثیر مطلوب قوانین محکم و بازدارنده در رعایت ضوابط ساخت و سازها اشاره کرد و بیان داشت: این قوانین تهیه شود و با اتکا به آن از ساخت و سازهای غیر مجاز به ویژه در حرایم رودخانه ها به عمل آید.



امیر آبادی با بیان اینکه دولت کارش را انجام داده و اکنون مجلس باید قدم بعدی را در تصویب برخی قوانین بردارد، گفت: سعی داریم گزارش مبسوطی از سیل مازندران را به کمیسیون عمران ارائه نماییم تا در تخصیص بودجه لحاظ شود.



احمد علی مقیمی، نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در این جلسه عنوان کرد: از استاندار به خاطر اختصاص برخی اعتبارات دستگاه ها به موضوع مهار آسیب های اولیه سیل استان قدردانی می کنم.



وی با اشاره به اینکه با انجام اقدامات پیشگیرانه می توان رقم خسارات را به شکل قابل توجهی کاهش داد، یادآور شد: طرح های آبخیزداری با اولویت و به سرعت اجرا شود.



مقیمی با اشاره اینکه با اعتبارات اندک نمی توان در دستگاه های اجرایی مسایل مختلف را به نحو مطلوب مدیریت نمود، خواستار ایجاد ردیف بودجه ای خاص برای استان در زمینه مدیریت بحران شد و خاطر نشان ساخت: تخصیص اعتبارات مربوط به سیل استان تسریع شود.



وی بیان کرد: بافت فرسوده روستاهای استان تا پایان برنامه پنجم مقاوم سازی شود.



قاسم احمدی لاشکی، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وجود برخی پروژه های در حال ساخت در نوشهر، عنوان کرد: اتمام و بهره برداری این پروژه ها تسریع شود تا در سیلاب های احتمالی، از هزینه های انجام شده صیانت شود.



احمدی لاشکی با تقدیر از استاندار به خاطر تخصیص رقم اعتباری از صندوق مهر به موضوع سیل استان، خواستار اختصاص بخشی از آن به سیل نوشهر و چالوس شد.



وی با اشاره به اهمیت تامین اعتبار برای سازمان مدیریت بحران، یادآور شد: بودجه سازمان مدیریت بحران باید بلا واسطه در اختیار این سازمان قرار گیرد تا امداد رسانی و کنترل بحران در زمان موعود اعمال شود.