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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۴

سانحه رانندگی محور نقده - پیرانشهر شش کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی محور نقده - پیرانشهر شش کشته برجای گذاشت

ارومیه - خبرگزاری مهر: بر اثر وقوع یک حادثه رانندگی در محور پیرانشهر - نقده در جنوب آذربایجان غربی شش نفر کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،در این حادثه که عصر یکشنبه و در نزدیکی سه راهی جلدیان روی داد، یک دستگاه سمند با یکدستگاه پژو برخورد کردند که تمام سرنشینان هر دو خودرو در دم جان سپردند.

خودرو پژو که دارای چهار سرنشین و راننده و خودرو سمند نیز تنها یک سرنشین داشت براثر برخورد شدید با یکدیگر به آهن پاره های مچاله تبدیل شدند.

علت این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راهوار در دست بررسی است.

محور نقده به پیرانشهر از جمله محورهای عیر استاندارد و پرپیچ خم جنوب آذربایجان غربی است که معمولا سوانح رانندگی زیادی در آن روی می دهد.

کد مطلب 1756735

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