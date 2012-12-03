فرصتی برای پرداختن به مشکلات معلولان/ ازدواج و اشتغال مهم ترین دغدغه

به گزارش خبرنگار مهر، 12 آذر ماه هر سال روز معلولان نامگذاری شده و با برنامه های مختلف از معلولان تجلیل می شود روزی که نیازمند برنامه ریزی دقیق تر مسئولان است.

اگر تنها لحظه ای فکر کنیم که نمی توانیم حرف بزنیم، بشنویم، بینیم یا راه برویم چه احساسی به ما دست می هد. معلولان افرادی هستند که توانسته اند این مسئله را بپذیرند و به زندگی به همراه کمبود برخی نیازهای ضروری ادامه دهند.

اما آیا باید به همین موضوع اکتفا کرد؟ نه!

آنان نیز به اندازه ما سهم زندگی، شغل، ازدواج، و رفاه را دارند که البته کمتر دیده می شوند و گاهی اعتبارات و اندیشه ما کفایت رفع همه مشکلات آنان را نمی دهد.

ازدواج مهم ترین دغدغه معلولان است

مشاور و روانشناس جامعه معلولان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ازدواج را یکی از مهم ترین دغدغه های معلولان عنوان می کند و می گوید: قطعا ازدواج مسئله ای است که معلول و غیر معلول نمی شناسد.

زهراعراقی ترس از بی پناه شدن و تنهایی را نگرانی اصلی معلولین دانست و اظهار می کند: ازدواج بخاطر حاشیه امنیتی که برای معلول ایجاد می کند برایشان بسیار حائز اهمیت است.

اشتغال دغدغه مهم دیگر

وی با تاکید بر اینکه تنها معلولانی قادر به ازدواج هستند که از لحاظ مالی مورد حمایت خانواده ها باشند، ادامه می دهد: معلولان برای آغاز زندگی نیاز به امکانات حداقلی و اولیه دارند که با توجه به این وضعیت اشتغال، بیمه و مستمری ناممکن است و معلول در صورت تمکین خانواده و حمایتش می تواند دست به این کار بزند.

وی زمینه ساز ازدواج جمعی از معلولان را اشتغال دانسته و معتقد است: باید زمینه اشتغال گروهی از معلولان که می توانند کار کنند فراهم شود تا مشکلات بعدی مانند هزینه های زندگی و مسائل روحی ایجاد نشود.

لزوم تامین امکانات اولیه زندگی

همیشه در ازدواج همسان بودن طبقه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهم است بر این اساس قطعا اگر دو معلول با یکدیگر ازدواج کنند به دلیل درک متقابل، زندگی شان از درصد موفقیت بالاتری برخوردار است البته این امر نیز در گرو تامین امکانات و مناسب سازی خانه هایشان است.

عراقی می گوید: تامین امکانات اولیه برای آغاز زندگی معلولان موجب می شود که آن ها از انزوا خارج شده و دچار آسیب های مخرب روحی و جسمی نشوند.

معلولان مظلومترین قشر جامعه

رئیس هیئت مدیره جامعه معلولان استان مرکزی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه معلولان در جامعه ما محروم ترین و مظلوم ترین قشر هستند می گوید: برای ازدواج معلولان قطعا باید امکاناتی چون خدمات خانواده، مناسب سازی و تجهیزات و وسایل توانبخشی مهیا باشد تا شرایط زندگی مانند فرد غیر معلول را داشته باشند.

مصطفی چقایی با تاکید بر لزوم حمایت همه جانبه دولیت از معلولان اضافه می کند: واگذاری خانه مناسب سازی شده که دارای در ورودی، سرویس بهداشتی، سیستم سرویس دهی مهمان و ماشین مناسب سازی شده از الزامات زندگی معلولان است.

وی، پرداخت وام های بی بهره سه برابر وام غیر معلول چرا که هزینه اولیه زندگی معلول تقریبا سه برابر غیر معلول را از دیگر ضروریات دانست.

قانونی که اجرا نمی شود

چقایی گفت: شغل و در آمد کافی، اجرای قانون سه درصد استخدام و 40 درصد مقرری یک کارمند که البته تاکنون اجرایی نشده ، واگذاری رایگان منزل که در قانون حمایت بر عهده بنیاد مسکن است و محقق نشده است، از دیگر مواردی است که در تامین زندگی معلولان بسیار موثر است.

وی با اشاره به اینکه باید قانون حمایت از معلولان اصلاح شود، می گوید: پس از هشت سال از تصویب قانون و عدم ضمانت اجرای آن، هم اکنون قانون جامع حمایت از معلولان در حال بازنگری است که امیدواریم موثر باشد.

معلولان نیازمند نگاه کارشناسانه

چقایی با تاکید بر نگاه کارشناسانه به مسائل معلولان، اضافه می کند: معلولان خود کارشناس امور مربوطه شان هستند و امیدواریم شاهد حضور کارشناسان معلول در کنار مسئولان باشیم.

چقایی ادامه می دهد: ازدواج به عنوان رهایی از تنهایی و رفع نیازهای روحی و جسمی برای معلولان بسیار حائز اهمیت است، زیرا بسیاری از آن ها با از دست دادن خانواده و عدم حمایت به آسایشگاه هایی که نامناسب است و از کم توان ذهنی تا بیمار روانی در آن بستری هستند، تحویل داده می شوند.

وی می گوید: امیدواریم شرایطی فراهم شود تا معلولان در انتهای مسیر زندگی مجبور به انتخاب جبری آسایشگاه نشوند.



فرهنگ نگرش به معلول تغییر کند

شهریار که نقاش و شاعری معلول است در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: من به دلیل نگرش غلط جامعه به معلولین هنوز نتوانستم ازدواج کنم با اینکه مشکل مالی ندارم.

وی می افزاید: باید در جامعه فرهنگ سازی شود که نگاه به معلول تغییر کند. ما هم مثل بقیه هستیم و حق زندگی عادی داریم.



مسئولین اهمیت بدهند

مهدیه ، معلول31 ساله هم در گفتگویی گفت: تاکنون شرایط ازدواج برایم پیش نیامده، البته خواستگار غیر معلول داشتم که بدلیل مشکلاتی که در زندگی بعضی معلولان با غیر معلول دیدم قبول نکردم.

وی که با وجود ویلچر از مادر بیمارش پرستاری می کند، ادامه می دهد: زندگی با غیر معلول برایم سخت نیست ولی خودم دوست دارم زندگی آینده ام در ازدواج با یک معلول باشد زیرا درک دو طرفه می شود.

مهدیه می گوید: یک معلول با توجه به مستمری کم و بیکاری همیشه از تنها بودن می ترسد کاش مسئولان به مشکلات معلولان اهمیت می دادند.

گزارش از سمیه انصاری فر