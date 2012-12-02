اجرای خانواده پایدار با رویکرد کاهش طلاق/ دنیای غرب بنیاد خانواده‌ را سست می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حاجی نقی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جامع خانواده پایدار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح خانواده پایدار به دنبال تحکیم بنیان خانواده است زیرا تمام شخصیت یک انسان در خانواده شکل می گیرد و از طرفی تمام تلاش دنیای غرب نیز سستی بنیان خانواده های ایران اسلامی است.

وی تاکید کرد: کمیته امداد استان برای کاهش طلاق طرح خانواده پایدار را اجرایی کرده و بسته های خدماتی را برای توانمندسازی افراد ارائه می کند.

حاجی نقی تصریح کرد: این نهاد در این طرح خدمات خود را به زوجین و خانواده هایی ارائه می دهد که تنها دلیل جداییشان مشکلات اقتصادی باشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌رضوی تاکید کرد: تمام خدمات ارائه شده به مدت یک سال به صورت آزمایشی روی هزار زن مطلقه و هزار خانواده در حال طلاق انجام می‌شود.