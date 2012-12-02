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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۰

اجرای خانواده پایدار با رویکرد کاهش طلاق/ دنیای غرب بنیاد خانواده‌ را سست می کند

اجرای خانواده پایدار با رویکرد کاهش طلاق/ دنیای غرب بنیاد خانواده‌ را سست می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد خراسان‌ رضوی با بیان اینکه طلاق در برخی از موارد ضروری است، گفت: طرح خانواده پایدار با هدف کاهش آسیبهای طلاق برای کسانی که چاره ای به جز طلاق ندارند اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حاجی نقی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جامع خانواده پایدار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح خانواده پایدار به دنبال تحکیم بنیان خانواده است زیرا تمام شخصیت یک انسان در خانواده شکل می گیرد و از طرفی تمام تلاش دنیای غرب نیز سستی بنیان خانواده های ایران اسلامی است.

وی تاکید کرد: کمیته امداد استان برای کاهش طلاق طرح خانواده پایدار را اجرایی کرده و بسته های خدماتی را برای توانمندسازی افراد ارائه می کند.

حاجی نقی تصریح کرد: این نهاد در این طرح خدمات خود را به زوجین و خانواده هایی ارائه می دهد که تنها دلیل جداییشان مشکلات اقتصادی باشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان‌رضوی تاکید کرد: تمام خدمات ارائه شده به مدت یک سال به صورت آزمایشی روی هزار زن مطلقه و هزار خانواده در حال طلاق انجام می‌شود.

کد مطلب 1756738

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