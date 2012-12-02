مداخله جویی سفیر آمریکا در امور داخلی مصر/ هشدار جماعت اسلامی درباره دخالت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع گزارش داد: آن پترسون سفیر آمریکا در قاهره با " البدوی" رئیس حزب الوفد و تعدادی دیگر از رهبران این حزب دیدار کرد.

منابع وابسته به حزب الوفد اعلام کردند: در این دیدار آخرین تحولات سیاسی مصر به ویژه پس از انتشار بیانیه قانون اساسی جدید از سوی مرسی و همه پرسی قانون اساسی در پانزدهم دسامبر بررسی شد.

از سوی دیگر جماعت اسلامی مصر با صدور بیانیه ای محمد البرادعی رئیس حزب الدستور مصر را متهم به وابستگی به خارج کرد.

در این بیانیه آمده است: برخی از جمله البرادعی خواستار دخالت خارجی در امور مصر هستند و در نتیجه این وابستگی ها به خارج مارتن شولتس رئیس پارلمان اروپا خواستار فشار اقتصادی بر مصر شده است تا قانون اساسی جدید تصویب نشود و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز اوضاع را نگران کننده دانسته است.

جماعت اسلامی مصر بیان کرد: نشست البدوی رئیس حزب الوفد با سفیر آمریکا در مصر پشت درهای بسته نیز در این راستا انجام می شود.

در این بیانیه آمده است: اظهارات مقامات غربی دخالت در امور داخلی مصر و مردود است و آنها باید بدانند که مصر انقلابی دخالت در امور داخلی خود را نمی پذیرد و تنها مردم مصر هستند که قانون اساسی جدید را تایید یا تکذیب می کنند.