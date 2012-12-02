پیروزی اصلی در آزادی سرزمین فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، یک مقام حماس بر لزوم ادامه مقاومت اسلامی با وجود عضویت فلسطین در سازمان ملل تاکید کرد.

"اسامه حمدان" از مقامات جنبش حماس با بیان این مطلب گفت آنچه که فلسطین در هفته گذشته به آن دست یافت، یک دستاورد سیاسی بوده و هنوز پیروزی کامل حاصل نشده است.

وی با اشاره به این که هم اکنون سازمان آزادیبخش فلسطین نماینده ای در سازمان ملل دارد اظهار داشت: این سازمان بهای سنگینی برای این کار داده چرا که از ادعای خود در مورد سرزمین های سال 1948 دست برداشته است.



به گفته حمدان پیروزی نهایی و واقعی فلسطین در آزادی این سرزمین از اشغال صهیونیستها و بازگشت آوارگان به خانه هایشان است.

این مقام حماس تاکید کرد چنین پیروزی می تواند دستاورد بزرگی باشد که خواسته اصلی ملت فلسطین بوده و احترام و سپاسگذاری آنان را در پی دارد.