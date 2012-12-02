مجید صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از لغو پروازمان به رشت، قرار شد ساعت 9 صبح دوشنبه و با هواپیما به این شهر برویم. در صورتی که پرواز ما مجددا لغو شود این‌بار با اتوبوس به رشت خواهیم رفت.

وی افزود: آخرین جلسه تمرین استقلال قبل از بازی با داماش هم فردا (دوشنبه) عصر در رشت برگزار می‌شود تا برای بازی با حریف آماده باشیم.

دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و استقلال تهران در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر که قرار بود ساعت 15:15 دقیقه فردا دوشنبه در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار شود، به دلیل لغو پرواز تیم استقلال و وضعیت نامناسب جاده‌ها برای سفر با اتوبوس به این شهر، 24 ساعت به تعویق افتاد.