انتقاد از شهرداری ساری منصفانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن محمدی کیادهی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: متاسفانه افرادی ظاهرا نامزد انتخاباتی شورای اسلامی شهر، با ادبیات های غیرکارشناسانه، در صدد تخریب عملکرد شهردار و شهرداری ساری هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون شهر ساری به میدان عمران و آبادی تبدیل شده و نباید با انتقاد غیرمنصفانه بخواهیم توسعه متوازن را در ساری متوقف کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه بسیاری از کارهای عقب مانده در شهرداری ساری رشد یافته، تصریح کرد: متاسفانه برخی انتقادات و مخالفت ها علیه شهرداری، سازمان یافته و تخریبی بوده است.

محمدی کیادهی با بیان اینکه صاحبنظران و کارشناسان شهری باید برای توسعه شهر ساری برنامه ریزی کنند، افزود: متاسفانه ساری در سالهای اخیر از قطار توسعه عقب مانده است.

مهدی رضایی فرح آبادی، رئیس کمیسیون فنی شورای اسلامی شهر ساری با انتقاد از اجرای غیرحرفه ای آسفالت برخی خیابانهای سطح شهر، اظهار داشت: باید شهرداری ساری نظارت بیشتری بر روند آسفالت خیابانها صورت دهد.

وی با بیان اینکه واحد کنترل نظارت در شهرداری ساری ضعیف است، افزود: متاسفانه افراد فعال در این واحد غیرکارشناس هستند.

این عضو شورای اسلامی شهر ساری همچنین از احداث سکوی سیمانی دپوی زباله توسط شهرداری انتقاد کرد و گفت: باید در اسرع وقت نسبت به تخریب این سکوی غیراصولی اقدام کرد.

فرامرز نقیبی رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه نباید کیفیت فدای سرعت شود، اظهار داشت: در آستانه انتخابات شورای دوره چهارم، عملکرد اعضای فعلی شورا زیر ذره بین شهروندان است.

وی با بیان اینکه باید از توان مهندسان عمران برای توسعه ساری استفاده کرد، افزود: شهرداری ساری بر نحوه اجرای پروژه ها نظارت بیشتری صورت دهد.