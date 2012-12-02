شهرداران آذربایجان غربی مواظب سوءاستفاده از اموال در انتخابات باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی عصر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری استان با اشاره به فرا رسیدن ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی بر توجه شهرداران در خصوص مواظبت از اموال عمومی تاکید کرد.

وی در ادامه اظهارداشت: استفاده از ظرفیتهای بالقوه هر منطقه و هدایت سرمایه ها در آن از مبانی مهم مدیریت جامع و پایدار است که باید با شناسایی آنها و تدوین برنامه های جامع، شرایط تبدیل این پتانسیل ها به مرحله اجرا و بهره برداری را فراهم ساخت.

محمودی افزود: برای دستیابی به این مهم باید ضمن شناخت کامل استعدادهای هر منطقه، سمت و سوی برنامه ریزیهای جامع و کلان و بالادست شهری را در جهت شکوفایی آن استعدادها سوق داد.

وی همچنین بر پشتیبانی فکری و نرم افزاری از شهرداریها تاکید کرد و افزود: باید با رسیدگی دقیق به امورات شهرداریها و نظارت کامل بر عملکرد شوراهای اسلامی ضمن کمک به اولویت بندی کارها، نسبت به رفع مشکلات و مسائل درگیر شهرداریها اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه بر برگزاری دوره های آموزشی ویژه شهرداران و شوراهای اسلامی در خصوص مباحث جذب سرمایه گذاری با شیوه های مختلف مشارکتی ، فاینانس و یا استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح های عمرانی و درآمد زای شهری ، تسریع در راه اندازی سامانه جامع شهرداری الکترونیکی در تمامی شهرهای استان و نظارت و برخورد جدی با تخلفات اداری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شهری را از دیگر اولویتهای مهم دفتر امور شهری استانداری عنوان کرد.

در ادامه این مراسم حسین مهدیزاده به عنوان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی معرفی و با اهداء لوح سپاس از تلاشهای محبوب زارع در دوره تصدی سرپرستی این دفتر تقدیر شد.