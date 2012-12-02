کمیته امداد در طرح خانواده پایدار به دادگستری کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اصفهانی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جامع خانواده پایداراظهار کرد: طرح خانواده پایدار به مدت 2 ماه در دادگستری استان اجرایی شده و اکنون نیز کمیته امداد برای کاهش آمار طلاق به دادگستری کمک می کند.

وی ادامه داد: کمیته امداد به دلیل کاهش آمار طلاق هایی که به دلایل اقتصادی شکل می گرفت در طرح خانواده پایدار ورود پیدا کرد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: این نهاد به دنبال کمک به افرادی است که بعد از طلاق نیاز به حمایت و توانمندسازی دارند.

وی تصریح کرد: این نهاد کارشناسان و مددکارانی را ویژه افرادی که از دادگستری به کمیته امداد ارجاع می شوند به کارگرفته است.

وی ادامه داد: افراد ارجاع داده شده به کمیته امداد به مدت یک سال مورد حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و اقتصادی قرار می‌گیرند تا توانمند شوند.