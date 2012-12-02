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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۲

در خراسان رضوی/

کمیته امداد در طرح خانواده پایدار به دادگستری کمک می کند

کمیته امداد در طرح خانواده پایدار به دادگستری کمک می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی طرح جامع خانواده پایدار گفت: کمیته امداد در طرح خانواده پایدار به منظور کاهش آمار طلاق به دادگستری کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اصفهانی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جامع خانواده پایداراظهار کرد: طرح خانواده پایدار به مدت 2 ماه در دادگستری استان اجرایی شده و اکنون نیز کمیته امداد برای کاهش آمار طلاق به دادگستری کمک می کند.

وی ادامه داد: کمیته امداد به دلیل کاهش آمار طلاق هایی که به دلایل اقتصادی شکل می گرفت در طرح خانواده پایدار ورود پیدا کرد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: این نهاد به دنبال کمک به افرادی است که بعد از طلاق نیاز به حمایت و توانمندسازی دارند.

وی تصریح کرد: این نهاد کارشناسان و مددکارانی را ویژه افرادی که از دادگستری به کمیته امداد ارجاع می شوند به کارگرفته است.

وی ادامه داد: افراد ارجاع داده شده به کمیته امداد به مدت یک سال مورد حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و اقتصادی قرار می‌گیرند تا توانمند شوند.

کد مطلب 1756749

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