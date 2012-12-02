محمدیه و الموت در استان قزوین شهرستان می شود

حجت الاسلام مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با رایزنی و پیگیریهای فراوان نمایندگان و مسئولان استان مقدمات ارتقای جایگاه دو شهر به شهرستان در استان فراهم شده است.

وی که یکشنبه شب با رئیس جمهور دیدار کرده بود، افزود: در دیدار یکشنبه شب با رئیس جمهور درخواست شهرستان شدن شهرهای محمدیه و الموت را به دکتر احمدی نژاد ارائه کردم و با بیان اهمیت این کار رئیس جمهور از وزیر کشور خواست تا این موضوع بسرعت پیگیری و اقدام شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: محمدیه از شهرهای مهم و با ظرفیت استان قزوین است که با توجه به بافت جمعیت، ظرفیت های شهرنشینی و توان توسعه شهری و نیز سایر امکانات لازم شایسته تبدیل شدن به شهرستان را دارد و به زودی آرزوی دیرین مرم این منطقه محقق می شود.

حسینی یادآورشد: منطقه الموت هم با قابلیت های کشاورزی و گردشگری شرایط شهرستان شدن را دارد و امیدواریم با این اتفاق مهم شرایط توسعه این مناطق تسریع شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: شهرستان شدن محمدیه و الموت هم برای استان مزایای ارزشمندی دارد و هم می تواند توسعه و پیشرفت این مناطق را با سرعت محقق کند.

وی گفت: افزایش اعتبارات استانی، افزایش تعداد شهرستانها و توزیع اعتبارات به شهرها و روستاهای محمدیه و الموت و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای مردم ساکن و جلوگیری از مهاجرت از دیگر پیامدهای ارتقاء دو شهر استان به شهرستان است.

حسینی اظهارامیدواری کرد با ارتقای جایگاه الموت زمینه رونق گردشگری در این منطقه تاریخی هم بیش از گذشته فراهم شود.

10 میلیارد تومان وام اشتغالزایی به استان

حسینی همچنین گفت: در دیدار امشب با رئیس جمهور در خصوص اختصاص 10 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط بانک مهر امام رضا(ع) تبادل نظر شد و با دستور رئیس جمهور این موضوع نیز که از مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان است برای پیگیری دستور لازم را گرفت که امیدواریم بزودی با تصویب آن در بخش اشتغال هزینه شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح شهرستانهای استان قزوین از 6 شهرستان به 8 شهرستان افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر استان قزوین 6 شهرستان شامل قزوین، البرز، آبیک، آوج، تاکستان و بوئین زهرا دارد.