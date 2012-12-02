شکستی دیگر برای تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت شامگاه یکشنبه در قالب جام سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم در سالن المپیک گندکاووس برگزار شد.

در این مسابقه تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس 3 بر 2 برابر شکست خورد.

تیم والیبال بازرگانی گنبدکاووس ست های اول و سوم را با نتیجه 25 بر 20 و 25 بر 16 به پیروزی رسید و سه ست دیگر را واگذار کرد.

تیم والیبال باریچ اسانس کاشان نیز در ست های دوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25 بر 23 و ست پنجم با نتیجه 15 بر 11 تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس پیروز شد.

تیم جواهری گنبدکاووس با دو امتیاز و 10 بازی در رده 12 هفته جدول لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور قرار دارد.