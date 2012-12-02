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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۹

پایین محلی اعلام کرد:

جذب 57 درصد دانش آموزان علی آبادکتول در رشته های فنی و حرفه ای

جذب 57 درصد دانش آموزان علی آبادکتول در رشته های فنی و حرفه ای

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از جذب 53.75 درصد دانش آموزان علی آباد کتول در رشته های فنی و حرفه ای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول افزود: این میزان بیش از نرم کشوری بوده و رتبه اولی استانی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تسلیت و گرامیداشت ماه محرم گفت: امام حسین(ع) برای احیای ارزش‌های دین، امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند و توجه به این رسالت برای ما فرهنگیان و متولیان تعلیم و تربیت بیش از پیش حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: مهم این است که در جامعه دانش‌آموزی به اندیشه‌ توحیدی بپردازیم.
 
پایین محلی از برنامه محور بودن آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول قدردانی کرد.
کد مطلب 1756762

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