جذب 57 درصد دانش آموزان علی آبادکتول در رشته های فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول افزود: این میزان بیش از نرم کشوری بوده و رتبه اولی استانی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تسلیت و گرامیداشت ماه محرم گفت: امام حسین(ع) برای احیای ارزش‌های دین، امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند و توجه به این رسالت برای ما فرهنگیان و متولیان تعلیم و تربیت بیش از پیش حائز اهمیت است.



وی تاکید کرد: مهم این است که در جامعه دانش‌آموزی به اندیشه‌ توحیدی بپردازیم.

پایین محلی از برنامه محور بودن آموزش و پرورش شهرستان علی آبادکتول قدردانی کرد.