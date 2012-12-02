کسری 50 هزار واحد مسکونی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری‌پور، بعد ازظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر با اشاره به بسته سرمایه‌گذاری 10 هزار متر واحد مسکونی برای حاشیه شهر مشهد‌، اظهار کرد: باید ساخت تعداد واحدهای محروم با یک حرکت انقلابی به تصویب برسد.

وی ادامه داد: در این نظریه شهرداری به تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری برای احداث 10هزار متر واحد مسکونی در اراضی حاشیه شهر که در نقشه مطالعات طرح جامع شهر آمده موظف است

بصری پور عنوان کرد: سهم شهرداری در صورتی‌که زمین و پروانه در مشارکت قرار دهد در مناطق درآمدی یک به میزان 28درصد، در مناطق دو 25درصد، مناطق سه 22درصد، مناطق چهار 20درصد و مناطق پنج 18درصد است.

این موضوع به رای گذاشته شد که با حداکثر آراء به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید.

در ادامه این جلسه آئین‌نامه جدید معاملات شهرداری کلانشهرها نیز تصویب شد، سپس دادن 3هزار متر زمین به مدرسه شهید مطهری مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت.

3هزار متر زمین برای احداث مدرسه عالی پسرانه شهید مطهری در نظر گرفته شده که احداث این زمین با قید یک فوریت با موافقت اعضای شورای شهر مشهد به تصویب رسید.