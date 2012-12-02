دریافت اول آلومینیوم بی نظیر بود/به بازیکنان سایپا اجازه عرض اندام ندادیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دامغانی یکشنبه شب پس از برتری آلومینیوم مقابل سایپا در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال، عنوان کرد: ما به سه امتیاز این دیدار احتیاج زیادی داشتیم و خوشبختانه بازیکنان ما با ارائه یک بازی خوب توانستند سایپا را شکست دهند.

وی ادامه داد: بازیکنان ما در زدن سرویس و دریافت اول بسیار خوب کار کردند و در واقع دریافتهای اول ما در این دیدار بی نظیر بود و توانستیم در این بازی سخت به برتری برسیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان افزود: سایپا تیم قدرتمندی است اما بازیکنان ما اجازه عرض اندام به این تیم را ندادند و با این سه امتیاز وضعیت خود در بین هشت تیم بالای جدول را تثبیت کردیم.

دامغانی همچنین با اشاره به حساسیت بازی آینده آلومینیوم مقابل شهرداری تبریز، اظهار داشت: اگر مقابل شهرداری تبریز در بندرعباس به برتری برسیم، به 70 درصد اهداف خود در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ دست یافته ایم و رتبه خوبی را در جدول به دست خواهیم آورد.

به گزارش مهر، تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه سه بر یک مقابل تیم سایپا به برتری رسید.