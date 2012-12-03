انقلاب اسلامی تحولی در حوزه فکری ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ثقفی، شامگاه یکشنبه در دانشگاه فردوسی اظهار کرد: انقلاب اسلامی با طرح پرسشهایی نظیر هویت انسانی، اسلام و بازگشت به خویشتن تحولی را در حوزه های فکری، فرهنگی و دینی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: تحولات انقلاب اسلامی با ورود به زندگی روزمره در آموزش و پرورش، ساماندهی نظام خانواده، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مباحث عقیدتی جنبه عملیاتی به خود گرفت.

مدیر مسئول فصلنامه گفتگو با اشاره به جریان های روشنفکری یادآور شد: جریان‌های روشنفکری پرسش‌های خود را در با عناوینی نظیر دموکراسی، آزادی اندیشه و آزادی به مخاطبان ارائه کردند.

وی بیان کرد: جریان های روشنفکری در انقلاب به دلیل اینکه برخاسته از جامعه سنتی بود پس از طرح پرسش نتوانست پاسخ‌های منطقی و قانع‌کننده جهت القاء مفهوم روشنفکری به جامعه ارائه کند

وی با اشاره به مهمترین دلیل اختلاف روشنفکران با غیر روشنفکران گفت: روش القای مبانی فکری مهمترین دلیل اختلاف میان روشنفکران و جریان‌های مخالف روشنفکری است.

ثقفی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: ریشه اختلاف میان روشنفکران و جریان‌های مخالف روشنفکری با توجه به شرایط مکانی و زمانی مربوط به روش القای مبانی فکری می شود.

وی با بیان اینکه روشنفکران از فضای بسته بحث و گفتمان رنج می‌برند، تصریح کرد: روشنفکران در برهه های مختلف حکومت ناکارآمد را به لحاظ سیاسی را بررسی می کردند و درست به همین دلیل مخالفان جریان‌های روشنفکری را کنترل کرده و مانع رشد آن می شدند.

وی تاکید کرد: منظور از کلمه روشنفکری نوعی ولنگاری و سکولار نیست چرا که در حال حاضر با القای مفهوم نادرست این واژه، فضایی بسته برای گفتمان‌سازی و بحث برای روشنفکران ایجاد شده است.

ثقفی تصریح کرد: در حال حاضر میان روشنفکران اتحاد است و در عصر حاضر با حضور روشنفکران در نقطه‌ای مشترک و همگرا هستیم.