شاهرود مستعد آبزی پروری/اشتغال 850 نفر در طرح های توسعه کشاورزی

محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که از ابتدای سال تاکنون 420 میلیارد ریال در قالب 615 طرح توسعه کشاورزی در شهرستان شاهرود تصویب شده است، افزود: مجموع هزینه ریالی مصوبات این طرح ها به سه میلیارد و 180 میلیون ریال رسیده است.

317 طرح به مرحله عقد قرارداد یا پرداخت رسیده است

وی خاطر نشان کرد: کار گروه ستاد طرح توسعه کشاورزی شهرستان شاهرود 24 فروردین سال جاری در محل فرمانداری این شهر آغاز به کار کرده و از ابتدای سال تاکنون بیش از 61 میلیارد تومان اعتبار اختصاصی داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود با تاکید بر این که برنامه ریزی کار گروه این است که روند واگذاری تسهیلات با مصوبات و دستور العمل هایی که ستاد استان مصوب کرده شتاب بیشتری پیدا کند، تصریح کرد: در مجموع بانک کشاورزی شهرستان شاهرود تعداد 317 طرح به مبلغ 82 میلیارد 770 میلیون ریال را به مرحله عقد قرارداد و پرداخت رسانده است.

قاسمی با یادآوری این مطلب که از این تعداد، 62 میلیارد ریال پرداخت در بانک صورت گرفته است و بقیه در مرحله عقد قرارداد هستند، عنوان کرد: در بیست و یکمین جلسه ستاد طرح توسعه کشاورزی شهرستان شاهرود تعداد 56 طرح به تصویب رسید، بیش از 15 میلیارد ریال اعتبار مصوب طرح های کمتر از 500 میلیون ریال به ازای هر نفر اشتغال و یک مورد طرح بالا 500 میلیون ریال به ازای هر نفر اشتغال داشتیم که مجموع مصوبات سه میلیارد و 180میلیون ریال شده است.

اشتغال 850 نفر در طرح توسعه کشاورزی شهرستان شاهرود

وی مجموع اشتغال در این مصوبات را 76 نفر دانست و ادامه داد: برخی مصوبات ستاد به دلیل این که بیشتر از12میلیارد و 500 میلیون ریال بوده در این اعتبارت نمی توان آنها را توسط بانک کشاورزی پرداخت کرد و منتظر هستیم با تامین اعتبارات مصوب 91، این گروه از مطالبات نیز پرداخت شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون برای بیش از 850 نفر در طرح توسعه کشاورزی این شهرستان شغل ایجاد شده است.

ارائه مطلوب خدمات در ستاد توسعه کشاورزی شاهرود

قاسمی یادآور شد: با توجه به گستردگی و پراکندگی جمعیتی که شاهرود دارد سعی شده در شش حوزه مرکز خدماتی توسعه کشاورزی شهرستان، خدمات ارائه شود و در نقاط مختلف اطلاع رسانی به بهره برداران انجام شده است.

وی ابراز داشت: تلاش بر این بوده صدور مجوز و تکمیل مدارک و پرونده متقاضیان در بخش ها و روستاها انجام شود تا حداقل مراجعه را به مرکز شهرستان داشته باشند.

قاسمی با اشاره به این که با تکمیل پرونده و مدارک متقاضیان در هر قسمت، آن پرونده به ستاد شهرستان ارسال خواهد شد گفت: بعد از تائید کار گروه ستاد به بانک های کشاورزی عامل در پنج شعبه شاهرود، بسطام، کلاته خیج، بسطام، بیارجمند و مجن ارجاع می شود.

بهره برداران کشاورزی از فرصتی که دولت فراهم کرده استفاده کنند

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود افزود: قابلیت ها و پتانسیل های خوبی که در بخش های مختلف کشاورزی در زیر مجموعه های مختلف دامی، باغی، زراعی و آبزی پروری در شهرستان شاهرود وجود دارد.

وی تاکید کرد: این ستاد قابلیت بالا بردن میزان تسهیلات قابل پرداخت متقاضیان بخش را دارد و انتظار می رود بهره برداران برای افزایش فعالیت و بهبود فعالیت کاری خود در این بخش به این ستاد مراجعه کرده و از این تسهیلات ارزان قیمت و با دوره بازپرداخت مناسب که دولت فراهم کرده استفاده کنند.

شاهرود قطب کشاورزی استان سمنان

قاسمی، افزایش پتانسیل و قابلیت های بخش باغی را یکی از اهداف جهاد کشاورزی معرفی و خاطرنشان کرد: شاهرود قطب کشاورزی استان است و با توجه به اقلیم ها مختلف شهرستان تنوع محصولات باغی را در این شهرستان به چشم می خورد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود تصریح کرد: در بخش دام در پرورش گاو شیری، اتوماسیون مرغداری ها و تجهیز واحدهای مرغداری شهرستان به روش های نوین اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با شناسایی و ساماندهی و صدور مجوزهای لازم برای منابع آبی جدید امکان آبزی در مناطق فرحزاد، طاش و مجن که قابلیت پرورش ماهی های سردابی دارند و در مناطق جنوبی که ظرفیت پرورش ماهی های گرمابی و میگو فراهم است برای متقاضیان ایجاد شود.