شهریار فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از لحاظ فرهنگی بین مردم باب شده که اگر انشعاب سه فاز گرفته شود از وضعیت برق بهتری برخوردار هستند در صورتی که عملاً این گونه نیست و بیشتر کسانی که لوازم خانگی شان سوخته است از کنتور سه فاز استفاده می کردند.

وی افزود: در این حالت ممکن است با بالا رفتن فشار روی شبکه، نول شبکه قطع و وسایل منزلی که از کنتور سه فاز استفاده می کنند، به راحتی می سوزند.

رئیس اداره برق شهرستان کنگان ادامه داد: معضل بعدی در این خصوص بحث مالی آن است که هزینه کنتور سه فاز بیشتر از کنتور تک فاز است و برای اکثر منازل کنتور تک فاز 50 آمپر کفایت می‌کند.

فولادی در ادامه بیان داشت: کنتور تک فاز 50 آمپر برای مصارف خانگی تا چهار کولر گازی پاسخگو خواهد بود و نیاز به بیش از این نیست.

رئیس اداره برق شهرستان کنگان خاطرنشان ساخت: متقاضیانی که تمام لوازم برقی آنها تک فاز است اصلاً نیازی نیست که از برق سه فاز نامتعادل استفاده کنند.

وی گفت: ما برای واگذاری کنتور سه فاز مشکلی نداریم ولی این کنتور به کسانی واگذار خواهد شد که واقعاً به این مقدار نیاز داشته باشند و این نیز با بررسی و بازدید کارشناس اداره برق تائید خواهد شد.

فولادی اضافه کرد: ما در جایگاه یک مشاور به همه شهروندان پیشنهاد می‌دهیم که از کنتور تک فاز استفاده کنند و به هیچ وجه کسی را اجبار نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به عدم مصرف متعادل بار از شبکه برق توسط مشترکین و نبود بالانس در مصرف به علت استفاده از کنتور های سه فاز برخی مواقع خاموشی‌هایی رخ می‌دهد که باعث نارضایتی دیگر شهروندان خواهد شد و بهترین راهکار نیز واگذاری و استفاده از کنتورهای تک فاز است.