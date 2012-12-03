توسعه مناطق مرزی نقش مهمی در پیشرفت و تامین امنیت مرزها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابویی در جلسه بررسی اشتغال، تامین معیشت مرزنشینان و ارائه طرح های اقتصادی کوتاه مدت سیستان و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: رفع عقب ماندگی مناطق مرزی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین بر طرف کردن مشکلات مرزنشینان کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور و رونق واردات و صادرات کالا می کند.

وی گفت: مرزها همواره دغدغه اصلی نظام ‌و دولت هستند که باید با یک برنامه ریزی مناسب ساماندهی شوند.

وی افزود: اگر در کشور ساختار و زیر ساخت های اقتصادی در کلان و حوزه استان ها بخصوص در مناطق مرزی فراهم باشد، کشور پیشرفت می کند.

معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان ها و استان های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری بیان داشت: اگر انضباط مالی باشد این پول در چرخه اقتصاد قرار می گیرد و باعث می شود پول های سرگردان مردم به جای هزینه شدن برای خرید دلار، درست استفاده شوند.

وی گفت: یکی از مسائلی که در بحث ارز مشکل ایجاد کرد بوجود آمدن عملیات روانی بود بگونه ای که مردم با خارج کردن پول های خود از بانک ها به سمت خرید دلار کشیده شدند و دارایی خود را صرف پس انداز دلار کردند.

وی افزود: امروز تقریبا همه دست اندرکاران به اتفاق قبول دارند که حداقل 20 میلیارد دلار نقدینگی در دست مردم است.

ابویی اظهار داشت: ایجاد توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق مرزی و بهبود وضعیت اشتغال و رفاه مرزنشینان اولویت کاری دولت قرار گرفته است.

وی گفت: اگر توسعه اقتصادی مرزنشینان اتفاق بیفتد ضمن کاهش مشکلات، تاثیرات خوبی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی افزود: سیستان و بلوچستان جزو چهار استان مرزی کشور است که سرپرستان خانوارهای مرزنشین آن می توانند 20 میلیون ریال کالا با معافیت مالیاتی وارد کشور کنند که متاسفانه هنوز این مصوبه در منطقه اجرایی نشده است.