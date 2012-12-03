به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، آن دسته از داوطلبانی که دیپلم خود را بر اساس نظام جدید آموزش متوسطه از سال 1384 لغایت سال 1391 دریافت کرده یا به زودی اخذ می کنند در صورتی که اطلاعات آنان در بانک اطلاعاتی ارائه شده از سوی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته یا ناقص باشد باید به آدرس اینترنتی http://dipcode.medu.ir جهت تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند.

در صورت تأیید اطلاعات آنان از سوی آموزش و پرورش، می توانند از تاریخ 30 بهمن ماه تا 3 اسفندماه با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام خود در آزمون سراسری سال 1392 اقدام کنند.

ممنوعیت دانش آموزان برای شرکت در کنکور

آن دسته از دانش آموزانی که در سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه به تحصیل اشتغال دارند همچنین آن دسته از دارندگان دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه که وارد دوره پیش دانشگاهی نشده اند و یا به صورت داوطلب برای دوره پیش دانشگاهی ثبت نام نکرده اند، چنانچه در آزمون ثبت نام و شرکت کنند به عنوان متخلف تلقی و برابر قانون تقلب و تخلف با آنان رفتار خواهد شد.

شرایط اختصاصی داوطلبان

داشتن دیپلم دوره چهار ساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسط یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی که حداکثر تا 31 شهریورماه سال آینده دریافت می شود یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) از جمله شرایط اختصاصی داوطلبان برای شرکت در کنکور 92 است.

دارندگان مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی همچنین دارندگان مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش همچنین آن دسته از داوطلبان مذکور که حداکثر تا 31 شهریورماه سال آینده در مقطع کاردانی (فوق دیپلم) فارغ التحصیل می شوند، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری را خواهند داشت.

شرط حضور دانشجویان اخراجیها و انصرافیها در کنکور

دانشجویان اخراجی آموزشی موضوع ماده 29 آیین نامه آموزشی همچنین دانشجویان دوره کارشناسی که مدرک معادل کاردانی (اعم از کاردانی عمومی و یا کاردانی ) را دریافت کرده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حساب کامل با مؤسسه ذیربط همچنین اداره کل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت ذیربط و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران) حق ثبت نام داشته و مطابق ماده 31 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، محدودیتی در انتخاب رشته ندارند.

این دسته از داوطلبان می توانند تمام تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود به صورت یکجا به انجام برسانند.

همچنین دانشجوی انصرافی چنانچه واجد دیگر شرایط مندرج در دفترچه راهنما باشد، حق ثبت نام و شرکت در آزمون را دارد.

چه کسانی حق شرکت در آزمون را ندارند

متقاضیانی که از سال تحصیلی 64-1363 به بعد، دو نوبت در آزمون های ورودی (دوره های روزانه) رشته های تحصیلی متمرکز و یا نیمه متمرکز پذیرفته شده باشند، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1392 را نخواهند داشت.

پذیرفته شدگان دوره های روزانه آزمون سراسری سال 1391 (اعم از رشته های متمرکز و یا نیمه متمرکز) حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1392 نخواهد داشت.

یک شرط ثبت نام در آزمون برای کنکوریهای قبول شده

همچنین دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری سال 1392 ثبت نام و شرکت کنند.

این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل کرده و گواهی مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه کنند، اما این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

دانشجویان دوره های فوق که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، به منظور ثبت نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است پس از انصراف قطعی از تحصیل خود را به بخش های وظیفه عمومی معرفی و به خدمت اعزام شوند. بدیهی است این دسته از داوطلبان پس از اتمام دوران خدمت نظام وظیفه حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری را خواهند داشت.

به گزارش مهر، ثبت نام در آزمون سراسری 92 از پنجشنبه 16 آذرماه آغاز خواهد شد.