تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم آذر‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم محرم سال 1434 هجری قمری و سوم دسامبر سال 2012 میلادی.

- روز نخست از هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* سایپای البرز - گهر زاگرس دورود، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* مس کرمان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* آلومینیوم هرمزگان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* پیکان تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران

* راه‌آهن تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

- تورنمنت جام جهانی کوچک فوتسال بانوان از امروز در پرتغال آغاز می‌شود و تیم ایران در نخستین گام به مصاف ونزوئلا می‌رود.

- چهارمین روز از مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان امروز هم در شهر پرث استرالیا پیگیری می‌شود که در یکی از این دیدارها تیم جوانان ایران به مصاف یونان می‌رود.

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با انجام دیدار تیم‌های نیوکاسل و ویگان به پایان می‌رسد.

- هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های نیوکاسل با ویگان به پایان می‌رسد.

- هفته چهاردهم رقابت‎های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های سویا با وایادولید به پایان می‌رسد.

- هفته ششم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* دانشگاه آزاد تهران - البدر بندر کنگ، ساعت 15، سالن آزادی تهران

* فولاد ماهان سپاهان - شهرداری گرگان، ساعت 16، سالن ملت اصفهان

* استقلال زرین قشم - صنایع پتروشیمی ماهشهر، ساعت 16، مجتمع ورزشی تختی قشم

* مهرام تهران - همیاری زنجان، ساعت 17، سالن آزادی تهران

* نفت سپاهان تهران - پتروشیمی بندر امام، ساعت 19، سالن آزادی تهران

- هفته نهم مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* شهرداری تبریز - ثامن الحجج مشهد، ساعت 16، سالن ستارخان تبریز

* نیروی زمینی تهران - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 16، سالن نیروی زمینی تهران

* هپکو اراک - ثامن الحجج سبزوار، ساعت 16، سالن هپکوی اراک

* کاسپین قزوین - ستاره فروغ کرمان، ساعت 1616، سالن شهید بابایی قزوین