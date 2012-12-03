تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سیزدهم آذرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هجدهم محرم سال 1434 هجری قمری و سوم دسامبر سال 2012 میلادی.
- روز نخست از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سایپای البرز - گهر زاگرس دورود، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* مس کرمان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* آلومینیوم هرمزگان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ذوبآهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* پیکان تهران - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران
* راهآهن تهران - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:15، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران
* فولاد خوزستان - نفت تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
- تورنمنت جام جهانی کوچک فوتسال بانوان از امروز در پرتغال آغاز میشود و تیم ایران در نخستین گام به مصاف ونزوئلا میرود.
- چهارمین روز از مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان جهان امروز هم در شهر پرث استرالیا پیگیری میشود که در یکی از این دیدارها تیم جوانان ایران به مصاف یونان میرود.
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با انجام دیدار تیمهای نیوکاسل و ویگان به پایان میرسد.
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای نیوکاسل با ویگان به پایان میرسد.
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای سویا با وایادولید به پایان میرسد.
- هفته ششم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* دانشگاه آزاد تهران - البدر بندر کنگ، ساعت 15، سالن آزادی تهران
* فولاد ماهان سپاهان - شهرداری گرگان، ساعت 16، سالن ملت اصفهان
* استقلال زرین قشم - صنایع پتروشیمی ماهشهر، ساعت 16، مجتمع ورزشی تختی قشم
* مهرام تهران - همیاری زنجان، ساعت 17، سالن آزادی تهران
* نفت سپاهان تهران - پتروشیمی بندر امام، ساعت 19، سالن آزادی تهران
- هفته نهم مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* شهرداری تبریز - ثامن الحجج مشهد، ساعت 16، سالن ستارخان تبریز
* نیروی زمینی تهران - فولاد مبارکه سپاهان، ساعت 16، سالن نیروی زمینی تهران
* هپکو اراک - ثامن الحجج سبزوار، ساعت 16، سالن هپکوی اراک
* کاسپین قزوین - ستاره فروغ کرمان، ساعت 1616، سالن شهید بابایی قزوین
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