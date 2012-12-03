به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده یکشنبه شب در جریان بازدید از بخش های مختلف اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به بحث ازدواج اتباع بیگانه با شهروندان ایرانی و مشکلات به وجود آمده در این خصوص اشاره کرد و افزود: شهروندان ایرانی به خصوص مردم استان باید نسبت به ازدواج با اتباع بیگانه دقت و توجه بیشتری نمایند و ضروری است که پس از انجام مشورت های لازم به این امر اقدام نمایند.

وی همچنین تاکید کرد: ائمه جمعه، رسانه ها، مطبوعات و نشریات محلی باید نسبت به عواقب و پیامدهای ازدواج با اتباع بیگانه، آگاهی سازی کنند و مشکلات احتمالی را در این خصوص به اطلاع مردم برسانند.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه نظامی مردمی است و رسالتی دینی و انسانی دارد همواره صادقانه در خصوص سیاست های اعلامی خود به خصوص در مورد حمایت از کشورهای همسایه ایستاده است.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: بر خلاف ثبات در سیاست های اعلامی جمهوری اسلامی ایران، مواضع کشورهای غربی مخالف با نظام اسلامی، در خصوص مسائل مختلف از جمله حقوق بشر تغییر نموده است و همواره بر اساس منافع خود عمل کرده اند.

وی ادامه داد: از جمله سیاست های اولیه نظام جمهوری اسلامی این بوده است که از همان ابتدا حامی مردم مسلمان و مظلوم در سراسر جهان است چرا که این نظام در حقیقت مأمنی امن برای مردم منطقه است و تمام مردم منطقه به صداقت این نظام باور و ایمان دارند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به حمایت های جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ تحمیلی از مردم آسیب دیده منطقه گفت: از جمله افتخارات نظام اسلامی، کمک و حمایت از مسلمانان و آزادگان در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران است که این حمایت ها بدون هیچ چشمداشتی بوده است.

جلال زاده افزود: مجاهدت ها و حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم آسیب دیده منطقه در دوران دفاع مقدس باید ثبت و ضبط و به اطلاع مجامع جهانی نیز برسد.