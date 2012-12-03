لکسوس قاچاق در کرمان/ جریمه میلیاردی متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی با اعلام این خبر افزود: عوامل گشت پلیس کرمان هنگام گشت زنی در یکی از خیابان شهر کرمان به یک دستگاه استیشن لکسوس آرایکس 350 مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی بیان داشت: در استعلام خودروی متوقف شده مشخص شد پلاک نصب شده بر روی آن متعلق به یک سواری پژو 207 است که خودرو به همراه راننده به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده ، مالک کرمانی و ساکن هرمزگان این خودروی خارجی، مدرکی دال بر ورود خودرو از مبادی رسمی به داخل کشور به پلیس ارائه نکرد.

وی اظهار داشت: خودرو مورد نظر به منظور ارزیابی و اظهار نظر تحویل اداره کل گمرکات استان کرمان به عنوان سازمان شاکی شد که آن اداره ضمن بررسی اعلام نموده ورود خودرو به کشور به صورت غیر مجاز تحقق یافته و قاچاقی بودن آن محرز است.

سرهنگ پوررضاقلی یادآور شد: به استناد بند ب ماده دو قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، دو برابر بهای کالا، برای مالک خودرو بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان جریمه تعیین و اعلام شده است.

وی در پایان گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی، تحویل دستگاه قضایی شد.

