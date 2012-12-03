به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از اردوی آماده‌سازی فرنگی کاران منتخب کشورمان از روز دوم آذرماه در خانه کشتی تهران آغاز شد که این تمرینات تا روز چهارشنبه 15 آذرماه ادامه خواهد داشت. در همین راستا اردونشینان تیم ملی به محض پایان این مرحله از تمرینات خود به یک مرخصی یک هفته ای خواهند رفت تا خود را مهیای حضور در سومین اردوی آماده سازی کنند.

با تصمیم محمد بنا مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی قرار است مرحله سوم اردوی فرنگی کاران برای حضور در رقابتهای جام جهانی تهران از روز 23 آذرماه آغاز ‌شود که این تمرینات تا روز 7 دی ماه در خانه کشتی ادامه خواهد داشت.

گفته می‌شود محمد بنا که هم اکنون برای ملاقات با خانواده خود در اسپانیا بسر می‌برد، تا روز 24 آذرماه به کشورمان بازخواهد گشت تا فرنگی کاران را در سومین اردوی آماده سازی تیم ملی همراهی کند.