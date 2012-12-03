عدم نمایش "ملکه" قطعی است/وضعیت اکران مناسب فیلم نیست

محمدعلی باشهآهنگر کارگردان فیلم "ملکه" که قرار بود اکران عمومی آن از 15 آذرماه آغاز شود، با بیان این مطلب در توضیح دلایل انصراف فارابی به عنوان پخشکننده از اکران این فیلم به خبرنگار مهر، گفت: اکران فیلم سینمایی "ملکه" در سال جاری در مقاطع مختلف زمانی به تعویق افتاد. دفعه نخست اکران نوروزی بود که به توافق نرسیدیم و نوبت بعد هم مشکلات اداری با شورای صنفی نمایش ایجاد شد و در نهایت این زمان را برای اکران فیلم انتخاب کردیم.
با تعویق اکران"ملکه" موافقم
وی در ادامه افزود: با وجود مسایل اخیر همچون بیانیه سینماداران و اطلاعیه گروههای سیاسی درباره برخی از فیلمهای سینمایی و در نهایت تجمعها و اتفاقهایی که در عرصه سینما رخ دادهاست، سرمایهگذار را به این فکر فرو برد که این فیلم را در شرایط فعلی اکران نکند. از سوی دیگر من هم به عنوان کارگردان این فیلم سینمایی با به تعویق افتادن اکران موافقم؛ چرا که تمایل ندارم فیلم "ملکه" در هیاهوی فعلی سینما اکران شود.
کارگردان فیلم سینمایی "بیداری رویاها" در ادامه متذکر شد: به اعتقاد من در حال حاضر سینمای ایران در شرایط غیرقابل پیشبینی به سر میبرد و فکر نمیکنم سینمای ایران تاکنون چنین معضلی را تجربه کرده باشد. البته بهعنوان یکی از اهالی سینما در شرایط فعلی همه سینماگران را به صبوری و مذاکره سازنده دعوت میکنم و معتقدم در شرایط فعلی تنها مناظره و گفتوگو به دور از علایق سیاسی راهگشا خواهد بود.
اختلاف در دیدگاه مختص سینمای ایران نیست
باشهآهنگر در ادامه صحبتهای خود وجود اختلافهایی از این دست را تنها خاص سینمای ایران ندانست و گفت: به اعتقاد من اختلاف در دیدگاه، مسالهای نیست که تنها در ایران رخ داده باشد بلکه این اختلاف دیدگاه در جوامع مختلف به اشکال بسیار دیده میشود به همین دلیل نباید با رفتارهای غیرمدنی بهانه دست دیگران داد تا از این آب گلآلود به نفع خود استفاده کنند.
کارگردان فیلم تحسین شده "فرزند خاک" در ادامه افزود: از همینرو معتقدم که تنها راه حل این مسئله مناظره و ایجاد توافق بین اختلاف دیدگاهها است و البته من بهعنوان کارگردان فیلم ملکه راضی نیستم این فیلم در چنین شرایطی که بر سینما حاکم است دیده شود.
وی در ادامه افزود: علاوه بر مسایل اخیر و حاشیهای سینما، اکران این فیلم در این زمان مناسب نیست چون این فصل اصولا فصل سوخته سینما است چراکه به فضای جشنواره نزدیک میشویم و حواس همه جلب جشنواره فیلم فجر است. به همین دلیل امیدی به اکران این فیلم تا پایان سال ندارم و به نمایش آن در سال آینده فکر میکنم.
محمدعلی باشهآهنگر در پایان افزود: من و گروه تولید این فیلم برای ساخت "ملکه" زحمت بسیار کشیدهایم و به هیچ عنوان دوست ندارم با اکران در این زمان خاص مجموع زحمات گروه دیده نشود. به همین دلیل عدم اکران این فیلم در این شرایط را قطعی میدانم.
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