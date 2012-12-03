۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

صدام خبر داد:

زیکو به تیم ملی فوتبال عراق بر می‌گردد

یکی از اعضای فدراسیون فوتبال عراق تاکید کرد سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال این کشور به زودی به عراق بر می‌گردد و کارش را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برکناری "مانو منزس" از سرمربیگری تیم ملی فوتبال برزیل، "زیکو" سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال عراق به یکباره از سمتش استعفا داد و به کشورش برگشت.

به نظر می‌رسید زیکو یکی از گزینه‌های احتمالی هدایت تیم ملی فوتبال برزیل باشد ولی در نهایت "فیلیپه اسکولاری" به عنوان سرمربی سلسائو انتخاب شد.

"نعیم صدام" یکی از اعضای فدراسیون فوتبال عراق در این خصوص گفت: زیکو در حال حاضر در برزیل است و به زودی به عراق بر می‌گردد زیرا او تا سال 2014 با ما قرارداد دارد. هیچ اختلافی بین ما و زیکو وجود ندارد و مشکلات مالی هم به زودی برطرف خواهد شد.

