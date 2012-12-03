اختصاص 248 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک در قزوین

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قزوین در اعطای این بخش از تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: کمک ها و تسهیلات ارائه شده به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با اهداف بهبود کیفیت، بهره وری، عارضه یابی، کاهش هزینه های تولید، اصلاح ساختار و توسعه بازار صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به میزان منابع مالی قابل ارائه به واحدهای صنعتی افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان متبوع و حجم متقاضیان استفاده از تسهیلات، اولویتهای طرحها برای سرمایه در گردش، طرح توسعه، تکمیل و بازسازی واحدهای صنعتی، در کمیته ارزیابی طرحها مطرح می شود و طرحهای با توجیه اقتصادی و پیشرفت فیزیکی بالاتر برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می شوند.

این مسئول با اشاره به اختصاص مبلغ 248 میلیارد ریال به استان تصریح کرد: تاکنون از این میزان تسهیلات معرفی شده به بانک 191 میلیارد ریال از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی جذب شده که مابقی در مرحله تکمیل واحدها و دریافت مرحله ای و یا تکمیل پرونده در بانکها برای دریافت تسهیلات هستند.

ناصحی در ادامه با اشاره به گسترش چشمگیر شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین در سالهای اخیر، گفت: ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی در استان قزوین در طول دوران خدمت دولت نهم و دهم، 2.3 برابر رشد داشته است.

ناصحی یادآورشد: در حال حاضر تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین به 16 مورد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به استقرار نواحی و شهرک های صنعتی جدید در مناطق مختلف استان، اظهارداشت: سیاست توسعه متوازن بویژه با نگاه به مناطق کم ترتوسعه یافته در احداث شهرک ها و نواحی صنعتی جدید در استان مورد توجه جدی قرار داشته است.