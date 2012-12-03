وحشت مقامات از ادامه اعتصابات لس آنجلس/ زیان یک میلیارد دلاری اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی متشکل از تاجران آمریکایی خواستار پایان یافتن اعتصابات در بنادر کالیفرنیا و لس آنجلس شدند.

این گروه که توسط "فدراسیون خرده فروشی ملی" رهبری می شود اقدام به ارسال نامه به "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و برخی از اعضای بلندپایه کنگره کرده و خواستار مداخله آنها برای پایان دادن به اعتصابات بنادر لس آنجلس و کالیفرنیا شده است.

اعتصاب کارگران این بنادر در اعتراض به تصمیم مقامات برای اخراج تعدادی از کارکنان آغاز شد.

مقامات آمریکایی از این بیم دارند که ادامه اعتصابات موجب وارد آمدن خسارت چند میلیارد دلاری به اقتصاد ایالات متحده و کشیده شدن اعتصاب به سواحل شرقی این کشور شود.

این اعتصابات امروز دوشنبه وارد هفتمین روز خود شده و تا روز گذشته یک میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده بود.

"جرالدی نتس" مدیر بندر لس آنجلس گفت : هر روز حدود یک میلیارد دلار کالا در این بندر جابجا می شود و شغل حدود 900 هزار نفر مستقیم یا غیر مستقیم به این بندر ارتباط دارد. به علت اعتصاب کارگران، 16 کشتی نتوانسته اند بار خود را تخلیه کنند و شش کشتی نیز مجبور شده اند دورتر از اسکله لنگر بیندازند.

ترینی تامسون از مسئولان اتحادیه کارگری آمریکا نیز گفت: در پنج سال گذشته 51 نفر در این بندر شغل خود را از دست داده اند و مسئولان بندر می خواهند تا هفتاد و یک نفر دیگر را هم اخراج کنند.

این اخراجها تاثیر زیادی بر زندگی کارگران دارد. شرکتهای کشتیرانی این اتهام را که آنها فرصتهای شغلی را به خارج از آمریکا می برند رد کرده اند.