به گزارش خبرگزاری مهر، بر همگان پیداست که دوران حضور سرآلکس فرگوسن در منچستریونایتد رو به پایان است و سرمربی حال حاضر رئال مادرید همواره به عنوان جانشین وی در اولدترافورد مطرح بوده است.

فرگوسن در گفتگو با ITV4 اظهار داشت: مورینیو بی‌تردید می‌تواند هرجا که بخواهد مربیگری کند. نمی‌خواهم در خصوص اینکه برای آینده این باشگاه چه اتفاقی رخ می‌دهد، هیچگونه پیش بینی‌ خاصی داشته باشم. من تا همیشه نمی‌توانم دراین سمت باقی بمانم اما خوزه می‌تواند هرجا که بخواهد مربیگری کند و هیچ سوالی در این خصوص وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: هرگز فکر نمی‌کردم کسی که حتی یکبار هم بازی نکرده، بتواند یک مربی تراز اول باشد اما باید به شخصیت این مربی نگاه کنید. فکر می‌کنم او با شخصیتی که دارد، موفق به انجام این کار شده است. او فوق العاده و شگفت انگیز بوده و از شخصیتی قوی برخوردار است.

سرمربی منچستریونایتد در ادامه افزود: او پنجاه سال سن دارد و 20 سال از من جوان‌تر است. مورینیو قصد دارد 42 جام دیگر را بالای سر ببرد. اولین نشست خبری این مربی را به یاد می‌آورم. آن موقع فکر می‌کردم او یک آدم از خودراضی است. مورینیو به بازیکنانش می‌گفت:"من آقای خاص هستم. ما بازی‌ها را نمی‌بازیم."

فرگوسن ادامه داد: او به انگلستان آمد و تنها مربی جوانی بود که خودش را آقای خاص نام نهاد. اما آنچه او انجام داد، این بود که به بازیکنانش این اعتماد به نفس را القا کرد که می‌توانند با چلسی قهرمان لیگ برتر شوند.